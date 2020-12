Lucifer: Arriva uno speciale natalizio? L'entusiasmante anticipazione della showrunner

News Serie TV

La sceneggiatrice Ildy Modrovich ha condiviso una foto sospetta dal set e i fan sperano che arrivi su Netflix un episodio a tema Natale.

Santa Claus incontrerà...Satana? È l'incredibile crossover che potremmo vedere, forse, in uno dei prossimi episodi di Lucifer. La serie, attesa su Netflix con la seconda parte della quinta stagione e, in seguito, con la sesta e ultima stagione, si sta girando in queste settimane. Mentre le feste di Natale si avvicinano, la co-showrunner Ildy Modrovich ha voluto fare gli auguri ai suoi follower postando una foto davvero particolare che ha subito messo in allarme i fan del bel diavolo interpretato da Tom Ellis: è in arrivo un episodio speciale a tema natalizio?

Babbo Natale sul set di Lucifer: Cosa bolle in pentola?

Nell'immagine condivisa da Modrovich su Twitter, scattata sul set di Lucifer, si vede un misterioso attore che indossa il costume di Babbo Natale e sta seduto nella sua tenda. Naturalmente non è passato molto tempo prima che i fan iniziassero a speculare sul significato di questa immagine. I più credono che, a sorpresa, potrebbe arrivare un episodio speciale di Lucifer proprio a tema natalizio. Ma potrebbe anche trattarsi di una breve clip girata solo per fare gli auguri a tutti i fan oppure di un episodio che vedremo solo quando uscirà la sesta stagione. E mentre i fan hanno avuto la possibilità di dare un'occhiata a una piccolissima anteprima dei primi secondi della stagione 5B di Lucifer, la showrunner ha rincarato la dose di mistero twittando: "Chi può dire se il VERO Babbo Natale stava solo visitando il nostro set con il suo sacco pieno di giocattoli? Noi siamo stati molto buoni quest'anno" e accompagnando il messaggio con le emoji di un albero di natale, del solito diavoletto e di un cuore. Che dietro il costume del VERO Babbo Natale, così come sottolineato da Modrovich, si nasconda in realtà Tom Ellis? È un'altra delle teorie elaborate dai fan.

Lucifer 5: Quando escono i nuovi episodi?

La speranza di vedere i nuovi 8 episodi della quinta stagione di Lucifer su Netflix entro la fine dell'anno sembrava ormai svanita. Ma questa nuova anticipazione rimette in allerta i fan che sperano, quindi, in una sorpresa di fine anno. Se così non fosse, dovremmo rassegnarci all'idea di ritrovare Tom Ellis e tutti gli altri protagonisti nei primi mesi del 2021. Ma per rimanere sempre aggiornati, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Lucifer 5B.