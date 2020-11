Lucifer 5 ringrazia i fan (e Chloe Decker) con una scena inedita dei nuovi episodi

News Serie TV

In occasione del Ringraziamento, sulle pagine social ufficiali della serie è stato condiviso un video che nasconde un'anticipazione dell'episodio 9 della quinta stagione.

Cosa è accaduto dopo la disastrosa battaglia finale che ha messo gli uni contro gli altri, nell'ottavo episodio della stagione 5 di Lucifer, il Signore degli Inferi interpretato da Tom Ellis, Amenadiel (D.B. Woodside), Michael (il gemello cattivo a cui presta il volto sempre Ellis) e Maze (Lesley-Ann Brandt) al cospetto addirittura di Dio onnipotente (Dennis Haysbert) arrivato sulla terra per placare gli animi? È quello che tutti i fan della serie, disponibile in streaming su Netflix, vorrebbero sapere mentre aspettano con impazienza la seconda parte della quinta stagione. Un video, condiviso in occasione del Ringraziamento, svela ora qualcosa di più.

thankful for chloe decker today and every day, so we made a fancam to show how much we stan pic.twitter.com/RIs7rgGzYc — Lucifer (@LuciferNetflix) November 26, 2020

Lucifer 5: Ecco cosa stava per dire Chloe prima che il tempo si fermasse

Come sappiamo, durante lo scontro celestiale messo in scena alla fine dell'ottavo episodio, il tempo si era fermato e centinaia di pezzi di vetro erano rimasti sospesi in aria dopo che Lucifer era stato scaraventato oltre il vetro da Maze. Questo era avvenuto poco dopo un dialogo tra Lucifer e Chloe durante il quale la detective gli stava facendo pressioni per la sua incapacità di ricambiare il suo "Ti amo". Nel video, un montaggio con alcune migliori scene con Chloe condiviso sulla pagina Twitter della serie, c'è chi si dice "grato per Chloe Decker oggi e ogni giorno". I più attenti, però, noteranno che gli ultimi secondi sono un'anticipazione di una scena che vedremo nell'episodio 9: il tempo riparte e sappiamo finalmente cosa stava pensando Chloe pochi secondi prima. "Avete visto Lucifer?", dice la detective visibilmente confusa.

Lucifer: Quando esce la seconda parte della quinta stagione?

Dopo una pausa dovuta alla pandemia, Lucifer ha riavviato la produzione alla fine di settembre, per ultimare le riprese del sedicesimo e ultimo episodio della quinta stagione, per poi passare direttamente alla sesta e ultima stagione che avrà 10 episodi. La speranza di poter vedere i nuovi 8 episodi della quinta entro la fine dell'anno è ormai svanita (l'uscita, a questo punto, è rimandata ai primi mesi del 2021) ma intanto potete leggere il nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Lucifer 5B.