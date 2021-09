Lucifer 6: Un'anteprima dello speciale episodio animato nelle nuove foto

News Serie TV

Il diavolo interpretato da Tom Ellis e la detective Chloe Decker di Lauren German diventano personaggi dei cartoni nel terzo episodio della sesta e ultima stagione in arrivo il 10 settembre.

Il trailer ufficiale della stagione finale di Lucifer aveva già anticipato l'interessante esperimento che i produttori esecutivi della serie hanno voluto fare prima di congedarsi dai fan. Adesso, però, Netflix ha diffuso le prime foto dell'episodio animato di Lucifer che vedremo il prossimo 10 settembre quando il sesto e l'ultimo capitolo della serie urban fantasy verrà rilasciato in streaming. Diamo uno sguardo a Lucifer e Chole (Tom Ellis e Lauren German) in versione cartoon e scopriamo qualche anticipazione.

Lucifer 6: Le anticipazioni dell'episodio animato

L'episodio in questione, intitolato Yabba Dabba Do Me, sarà il terzo. È stato realizzato dal team di Harley Quinn, la serie animata basata non a caso su un altro famoso personaggio della DC Comics (la stessa etichetta di Lucifer), disponibile negli Stati Uniti su HBO Max. Il co-showrunner di Lucifer Joe Henderson ha spiegato a Collider alcuni retroscena. Pare che, dopo aver realizzato un episodio noir ambientato negli anni '20 e un episodio musical, gli sceneggiatori avessero nel cassetto un episodio animato. Questa ipotesi è diventata realtà quando Netflix ha concesso una sesta stagione alla serie e gli sceneggiatori hanno avuto a disposizione più episodi per chiudere le storie. Durante il lockdown, lo scorso anno, mentre le riprese di Lucifer e quelle di tante altre serie erano in pausa forzata, il supervisore di Harley Quinn Jennifer Coyle e il suo team si sono così ritrovati provvidenzialmente liberi da impegni e hanno potuto collaborare con gli showrunner di Lucifer per rendere concreta la loro idea.

Sebbene Henderson non abbia voluto sbottonarsi sui dettagli della trama dell'episodio, ha rassicurato i fan dicendo che ci sarà una spiegazione perfettamente valida e decisamente organica dietro alla trasformazione di Lucifer e Chloe nelle rispettive versioni animate. Anche in occasione dell'episodio musical della scorsa stagione, infatti, era stato escogitato un espediente narrativo: i protagonisti si erano messi a cantare perché spinti da una sorta di azione provvidenziale messa in atto da Dio (Dennis Haysbert).

Per tutte le altre anticipazioni, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento con tutto quello che sappiamo su Lucifer 6.