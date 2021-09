Lucifer 6: Tom Ellis e Lauren German commentano quel finale agrodolce (SPOILER)

News Serie TV

I protagonisti del drama soprannaturale di Netflix hanno parlato dei colpi di scena dell'ultima stagione dell'emozionante ma divisivo finale: attenzione alle anticipazioni se non lo avete ancora visto!

C'era da aspettarselo: l'ultima stagione di Lucifer ci ha portato sulle montagne russe. Un colpo di scena in particolare lasciato con la bocca aperta gli spettatori condizionando l'intera trama di questo ultimo capitolo, fino a un finale decisamente agrodolce ma non per questo meno intenso. Cosa ne pensano i protagonisti Tom Ellis e Lauren German, che hanno interpretato il signore degli Inferi e la detective Chloe Decker per sei stagioni? Ecco cosa hanno detto a proposito di questa emozionante stagione conclusiva, del colpo di scena che ha cambiato tutto e dell'epilogo della serie di successo. Naturalmente vi consigliamo di non proseguire con la lettura se non avete ancora visto l'ultima stagione.

Lucifer 6: Il colpo di scena che ha cambiato tutto (SPOILER)

L'evento centrale della sesta e ultima stagione di Lucifer è senza dubbio l'arrivo dal futuro della figlia di Lucifer e Chloe, Aurora detta Rory interpretata dalla star di Deadpool Brianna Hildebrand. Rory è arrivata dal futuro per conoscere suo padre che è stato assente per tutta la sua vita ma soprattutto per rivelare una profezia: Lucifer sarebbe scomparso dalla Terra il 4 agosto. Questa informazione ha portato Lucifer e Chloe, convinti che solo la morte avrebbe potuto allontanare Lucifer da sua figlia, a risolvere il loro ultimo, complicato, caso: l'omicidio di Lucifer Morningstar. Successivamente, tuttavia, si sono resi conto che Lucifer era uscito dalle vite di Chloe e di sua figlia - anche se solo per 60 anni - non perché era diventato mortale ma solo affinché potesse realizzare il suo vero destino come sovrano degli Inferi aiutando i dannati a fare i conti con i peccati che li hanno spediti all'inferno.

Le reazioni di Tom Ellis e Lauren German

"Quando l'ho scoperto la mia reazione è stata 'Che cosa?'. Ma poi rimuginandoci su ho pensato che questa era l'unica dinamica in cui non ci eravamo ancora avventurati: Lucifer genitore che riflette su come si è sentito lui stesso abbandonato mentre abbandonava a sua volta la figlia", ha detto Tom Ellis a TVLine. "Essendo io stesso genitore, ho potuto portare nel personaggio tanti nuovi elementi diversi. È stato fantastico. Inoltre questa esperienza ha sicuramente rafforzato la relazione tra Chloe e Lucifer. Sono contento che abbiamo avuto l'opportunità di inserire questa trama nello show", ha aggiunto in un'altra intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

"Non sono una fan dei viaggi nel tempo, ma questa storia è stata mostrata dal punto di vista umano: chiunque poteva identificarsi in quella situazione. È diventata una storia davvero intrigante", ha detto invece Lauren German a TVLine. Alla fine di tutto, infatti, i due innamorati si sono ritrovati dopo molti anni: Chloe, dopo essere morta in età avanzata e con Rory al suo fianco, si riunisce con Lucifer all'Inferno. "Ho pensato che fosse giusto così. Che fosse un finale intelligente e bello", ha commentato German. "Vuoi così tanto che Chloe e Lucifer stiano insieme, finalmente il momento arriva e si devono dire addio. Ma la maggior parte delle storie che amo hanno sempre un aspetto agrodolce. E tutto questo ha reso il finale molto più commovente", ha aggiunto l'interprete della detective.

Lucifer 7 non ci sarà: Tom Ellis spiega perché Leggi anche

Un finale agrodolce ma necessario

Secondo Lauren German, inoltre, questo finale ha regalato alla serie una giusta conclusione. "Alla fine si capisce che Chloe ha vissuto la sua vita, ha avuto una vita piena e adorabile, ha amato la sua famiglia, ma poi c'è la ciliegina sulla torta: alla fine si riunisce con il suo amore e insieme provano ad aiutare tutte le persone tristi, dannate e cattive. E mi piace che ci sia l'idea che tutti possiamo fare di meglio. Tutti possiamo cambiare. C'è una possibilità per noi, anche nei tempi più bui e tristi quando ti senti in colpa e ti vergogni. Che poi è uno dei temi cardine di Lucifer", ha dichiarato German a Entertainment Weekly.

Anche Tom Ellis ritiene che il sacrificio di Lucifer sia stato necessario. "C'era sempre questo elefante nella stanza: Lucifer era immortale mentre Chloe no. A un certo punto Chloe doveva morire quindi abbiamo pensato 'come trattiamo l'argomento e rendiamo la cosa il più reale e toccante possibile?' Penso che il sacrificio di Lucifer sia stato fatto nella piena consapevolezza che molto probabilmente avrebbero poi trascorso l'eternità insieme. Alla fine finiscono insieme certo ma, come ogni viaggio, non è stato così semplice arrivare alla fine. Questo è stato sicuramente un modo appropriato per arrivarci", ha concluso il protagonista di Lucifer.

Continuate a seguirci anche nei prossimi giorni per altri commenti, retroscena e curiosità sulla stagione finale di Lucifer.