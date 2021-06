Lucifer 6: Nella sesta stagione ci sarà l'episodio più costoso di sempre

News Serie TV

Lo showrunner Joe Henderson ha fatto sapere che il meglio deve ancora arrivare: ecco cosa dobbiamo aspettarci nel capitolo finale della serie Netflix.

Se pensavate di aver già visto le più rocambolesche e angeliche battaglie nelle cinque stagioni di Lucifer, dovrete ricredervi. La sesta stagione, che sarà anche l'ultima, lascerà i fan della serie a bocca aperta ancora una volta. Perché? Perché nasconde l'episodio più elaborato e costoso di sempre. A dirlo, intervistato da Collider, è il co-showrunner della serie Joe Henderson. "Abbiamo ancora un sacco di spettacolo da mostrare", ha assicurato l'autore.

Lucifer: L'ultima stagione riserva grandi sorprese

La seconda parte della stagione 5 di Lucifer ha debuttato su Netflix la scorsa settimana ma i fan, che hanno letteralmente divorato gli 8 nuovi episodi in pochi giorni, sono già proiettati verso il capitolo finale. Lo scioccante cliffhanger con cui si è chiusa la quinta stagione di Lucifer (con - ormai non è più un mistero - Lucifer che è diventato il nuovo Dio) ha fatto il resto: c'è fame di nuove anticipazioni! Gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich sono stati molto attenti a non rivelare troppo ma qualcosa si sono lasciati sfuggire. Sappiamo, per esempio, che la sesta stagione sarà una vera e propria lettera d'amore ai fan. Anche se particolarmente emozionante e incentrata sui sentimenti, non sarà però priva di momenti d'azione, tanto che conterrà l'episodio più dispendioso della storia dello show. "Sebbene sia probabilmente la stagione più intima che abbiamo fatto, ha anche l'episodio più costoso di sempre. Quindi, abbiamo ancora qualcosa di spettacolare da mostrare", ha detto Henderson.

Lo sceneggiatore non ha specificato di quale episodio si tratta ma immaginiamo sia il finale. "Se pensate che il finale della quinta stagione sia stato grandioso, sappiate che il finale della sesta ci è costato di più. Lascio a voi l'interpretazione", ha infatti precisato. Se pensiamo che la quinta stagione ha avuto già due episodi elaborati quali quello a tema noir girato in bianco e nero e quello musical, non riusciamo proprio a immaginare cosa possa riservare la sesta stagione. Speriamo solo che le alte aspettative non vengano deluse.