Lucifer 5: La spiegazione del finale e di quel "cliffhanger celestiale" (SPOILER)

Che conseguenze avranno i fatti dell'episodio 16 sulla trama della sesta e ultima stagione? Gli showrunner chiariscono le cose e danno qualche anticipazione.

La quinta stagione di Lucifer ha avuto un finale decisamente movimentato e a prova di spoiler: per questo se non avete ancora visto l'ultimo episodio in streaming su Netflix vi consigliamo di non proseguire con la lettura. In caso contrario continuate a leggere a vostro rischio e pericolo: seguiranno anticipazioni "paradisiache" e la spiegazione del finale che hanno dato gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson.

Lucifer: Cosa è successo nel finale della quinta stagione

Nell'episodio 16 della quinta stagione, intitolato A Chance at Happy Ending (Il lieto fine... o no?), è andata in scena la lotta angelica tra i gemelli Michael e Lucifer i quali, dopo il ritiro del Dio originale (Dennis Haysbert), hanno aspirato a prendere il suo posto in paradiso. Determinati a prevenire l'ascensione di Michael, Lucifer (Tom Ellis), Chloe (Lauren German), Amenadiel (DB Woodside) ed Eve (Inbar Lavi) hanno riunito un esercito di demoni per affrontare le forze angeliche di Michael. Durante il combattimento, però, Michael, brandendo la lama di Azrael, ha ucciso Chloe. Lucifer la seguita in Paradiso e le ha dato l'anello dell'immortalità di Lilith, che le ha permesso di risorgere ma a caro prezzo: Lucifer sarebbe bruciato perché era stato bandito dalla Città d'Argento tanti anni prima. Sorprendentemente, però, il sacrificio di Lucifer gli ha permesso di non morire. Al contrario, è tornato sulla Terra come nuovo Dio e tutti gli angeli si sono inginocchiati davanti a lui, un colpo di scena che ha di fatto aperto le porte a una sesta e ultima stagione assai audace.

La spiegazione del finale di Lucifer 5 direttamente dagli showrunner

Parlando con TV Guide, gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno spiegato come mai, alla fine, Lucifer si è salvato nonostante si sia recato in paradiso. Il messaggio che volevano far passare è che con la morte arrivano anche la rinascita e una seconda possibilità di redenzione, sostenuta dall'amore. "Abbiamo deciso che Lucifer avrebbe salvato Chloe e si sarebbe messo a rischio andando in paradiso, dove avrebbe dovuto bruciare", ha detto Modrovich. "Ma amando qualcuno, finalmente, più di se stesso, ufficialmente Lucifer si è guadagnato il diritto di essere sia all'inferno che in paradiso". Quando finalmente è stato in grado di dichiarare i suoi sentimenti a Chloe dicendole le famose tre parole, insomma, Lucifer era anche in grado di dimostralo, sacrificandosi per lei. "Con quell'atto ha dimostrato che la ama più di quanto avrebbe potuto fare con le parole", ha spiegato la showrunner.

Il cliffhanger inatteso e le anticipazioni della sesta stagione

Con questo "cliffhanger celestiale", che ha visto il Diavolo diventare praticamente il nuovo Dio, Modrovich e Henderson si sono avventurati in un territorio inesplorato: cosa accadrà dopo? Come sfrutterà questa sua nuova prestigiosa posizione Lucifer? A quanto pare, per essere Dio, il diabolico protagonista dovrà scendere a patti con se stesso e con il suo modo di essere. "Tutto questo è esattamente ciò che esploreremo nella sesta stagione", ha detto Henderson ricordando che "il più grande nemico di Lucifer è sempre se stesso". E cosa ne sarà di Michael? Lucifer ha deciso di risparmiarlo ma, a quanto pare, è stata una decisione controversa. "A Michael sono state date molteplici opportunità di redimersi e lui sceglie continuamente la strada sbagliata. Alla fine empatizzi anche con il suo dolore, ma lui pensa sempre di avere ragione. Questo era ciò che volevamo trasmettere", ha spiegato Henderson. Ma perché Lucifer non l'ha ucciso o bandito per sempre all'inferno? Lo rivedremo ancora? Su questo gli autori rimangono vaghi. "Possiamo dire che nella sesta stagione ci è piaciuto percorrere anche altre strade ed esplorare cose diverse facendo superare ai nostri personaggi nuovi ostacoli", ha detto Modrovich.

Nell'attesa, vi rimandiamo al nostro speciale dove potete leggere tutte le altre anticipazioni su Lucifer 6.