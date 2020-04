Lucifer 5: Una foto condivisa da Tom Ellis anticipa un dettaglio della quinta stagione

News Serie TV

Persino il Signore degli Inferi rispetta la distanza sociale restando a casa sua: l'Inferno.

Il Coronavirus impone di mantenere le distanze e di rimanere nelle proprie case. Prende alla lettera queste raccomandazioni anche Lucifer, il protagonista dell'omonima serie attesa su Netflix prossimamente con la quinta stagione. In una foto recentemente pubblicata dal protagonista Tom Ellis su Instagram si vede il suo personaggio assorto tra i corridoi di casa sua, l'Inferno, e un'esortazione: state a casa. Quello che sembra solo un simpatico invito per i fan, però, potrebbe in realtà nascondere alcune anticipazioni sui nuovi episodi.

L'immagine condivisa da Tom Ellis su Instagram

L'attore ha invitato i suoi fan a rimanere a casa postando la foto e scrivendo: "Persino Lucifer mantiene le distanze. Restate a casa. Lucifer torna presto". Nell'immagine, che è un'elaborazione grafica del costumista di Lucifer e amico dell'attore Joshua Coleman, è presente una rappresentazione di un corridoio dell'Inferno, contesto ancora inedito per la serie ma dove il personaggio di Lucifer aveva deciso di tornare nel finale della quarta stagione. Coleman ha spiegato di averla creata sovrapponendo due fotografie, una in cui si vedeva la porta e un'altra in cui si vedevano le pareti rosse e con catene. "Non vi sentite anche voi all'Inferno in questi giorni?", ha scherzato il costumista sulla sua pagina Instagram. Nonostante si tratti solo di una rappresentazione grafica non ufficiale, è molto probabile che l'immagine condivisa da Ellis e Coleman unisca comunque elementi realmente esistenti sul set della quinta stagione. Abbiamo già visto il Signore degli Inferi sul trono ma, almeno dal punto di vista architettonico, sappiamo ancora poco sul suo regno; la foto ci dà quindi una prima idea su come sarà la "casa" di Lucifer che vedremo nei prossimi episodi.

Lucifer 5: Quando esce la quinta stagione?

Una data di uscita della quinta stagione non è stata ancora fissata da Netflix. Sappiamo di certo che la stagione è stata divisa in due parti di otto episodi ciascuna (Netflix ha aggiunto 6 episodi al primo ordine di dieci allungandola) che saranno rese disponibili in due momenti diversi. Come ha assicurato l'attrice Lesley-Ann Brandt, interprete di Maze, le riprese di Lucifer 6 della quinta stagione erano ormai agli sgoccioli quando Netflix ha deciso di sospendere la produzione della serie. Vista la decisione di dividere la stagione 5 in due parti, possiamo sperare di vedere in streaming almeno i primi otto episodi molto presto.