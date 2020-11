Lucifer 5: Un personaggio misterioso tornerà a tempo pieno nei prossimi episodi

News Serie TV

L'account Twitter della serie, che è disponibile in streaming su Netflix, anticipa un gradito ritorno nella seconda parte della quinta stagione: di chi si tratta?

In attesa di conoscere la data di uscita della seconda parte della quinta stagione, i fan di Lucifer sono sempre alla ricerca di nuove anticipazioni. Non sappiamo ancora quando arriveranno i nuovi episodi ma l'account ufficiale della serie ha voluto svelare una succosa anticipazione alimentando la curiosità degli appassionati che non vedono l'ora di ritrovare il loro diavolo preferito. Pare che un personaggio tornerà a tempo pieno: chi sarà?

when could the release date of 5B possibly be? we can't reveal that but what we can reveal: get ready for ***’s extended stay on ***** — Lucifer (@LuciferNetflix) November 23, 2020

Lucifer 5: Chi tornerà nei nuovi episodi?

L'account Twitter ufficiale di Lucifer ha fatto sapere che la data di uscita dei nuovi episodi è ancora top secret ma, per venire incontro alle tante richieste dei fan ansiosi di saperne di più, ha anticipato che un personaggio non specificato tornerà nella serie per un "soggiorno prolungato". "Preparatevi per un soggiorno prolungato di **** su *****", è l'anticipazione che si legge su Twitter. Naturalmente i fan si sono scatenati cercando di capire a quale personaggio si faccia riferimento. La risposta più ovvia sarebbe Dio, il personaggio interpretato da Dennis Haysbert, giunto nel finale della prima parte della stagione 5 per sedare una lite tra i suoi figli Lucifer e Michael (che hanno entrambi il volto di Tom Ellis). Sono in molti a credere, quindi, che il mistero sia risolto completando la frase con le parole "Dio" e "Terra" e che quello dell'atteso personaggio di Haysbert non sia stato certo soltanto un cammeo. Uno dei colpi di scena che più di tutti i fan vorrebbero vedere sviluppato è proprio quello dell'arrivo di Dio: cosa accadrà dopo l'epico scontro dell'episodio 8? Gli autori ci diranno di più sul complicato rapporto padre-figlio di Lucifer e l'Onnipotente?

Eve ci sarà in Lucifer 5?

Altri fan, però, sono portati a credere che gli autori facciano piuttosto riferimento a un altro ritorno molto atteso cioè quello di Eve (Inbar Lavi). Sappiamo infatti che la prima donna sulla Terra nonché ex fiamma di Lucifer, vista nella quarta stagione, dovrebbe tornare nei nuovi episodi. L'ultima volta l'avevamo lasciata mentre diceva addio a Maze (Lesley-Ann Brandt) e lasciava Los Angeles per ritrovare se stessa. Le circostanze del suo eventuale e sempre più concreto ritorno non sono state mai chiarite ma è molto probabile che la rivedremo (non dimentichiamo che la quinta stagione era stata, in un primo momento, pensata come l'ultima). Non sappiamo, però, se tornerà per restare o se la sua sarà una visita veloce.

Per conoscere tutte le altre notizie sulla serie, potete consultare la nostra guida costantemente aggiornata con tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast di Lucifer 5B.