Lucifer 5, Tom Ellis commenta quel colpo di scena dei Deckerstar: "Se lo sono guadagnato" (SPOILER)

La serie di successo è tornata con otto nuovi episodi in streaming su Netflix e tante novità per la coppia più amata.

Fin dallo straziante finale della quarta stagione di Lucifer, durante il quale i protagonisti hanno finalmente espresso i loro sentimenti ma hanno dovuto separarsi, i fan della coppia formata dal Signore degli Inferi e dalla detective Chloe Decker (Lauren German) non hanno aspettato altro che ritrovarli insieme nella quinta. L'attesa, però è stata ripagata. Nei primi otto episodi del quinto capitolo da poco resi disponibili su Netflix, infatti, la coppia più amata della serie non solo si è riunita (dopo un viaggetto di Lucifer all'Inferno che a lui è sembrato durare migliaia di anni) ma è stata anche protagonista di numerosi colpi di scena (uno dei quali molto atteso) che hanno appassionato e sciolto il cuore dei fan. Ecco cosa ha da dire l'interprete di Lucifer Tom Ellis proprio su quel momento speciale dei Deckerstar (questo il nome con cui si fa ormai riferimento a Chloe e Lucifer). Se non avete ancora visto i nuovi episodi, vi consigliamo di non proseguire con la lettura, visto che seguiranno spoiler.

Lucifer: Ecco cosa pensa Tom Ellis dei risvolti nella storia dei Deckerstar

Come sa chi ha già visto i nuovi episodi, in questa prima parte della quinta stagione di Lucifer Chloe e Lucifer si ritrovano, non senza prima aver messo alla porta il gemello cattivo del secondo, Michael, arrivato sulla Terra per rubare la vita del fratello. Dopo aver superato alcuni dubbi esistenziali sorti in seguito alla scoperta di essere un dono di Dio creato appositamente per Lucifer, Chloe decide di passare finalmente la notte con il Diavolo in persona. Intervistato da Entertainment Weekly, il protagonista della serie non ha potuto fare a meno di rispondere ad alcune domande a proposito di questo colpo di scena a lungo sperato. "Quando stavamo girando la quinta stagione, pensavamo che sarebbe stata la stagione finale. Quindi immaginavo che sarebbe successo. Certo sono rimasto sorpreso che sia successo già in questa prima metà di stagione. Ovviamente Chloe e Lucifer non sarebbero potuti finire insieme già alla prima stagione, perché il nostro show aveva bisogno di quella loro tensione, per funzionare. Ma la cosa ha funzionato benissimo e credo che si siano guadagnati quel momento", ha detto l'attore. Nei nuovi episodi, i due hanno scoperto anche di essere l'uno vulnerabile all'altro e quindi di vedersi e apprezzarsi finalmente per come sono. "Un risvolto che ho apprezzato particolarmente. Vederli più vulnerabili in questa stagione è fantastico", è il commento di Ellis.

Come è stato girare le scene di intimità con Lauren German?

Avendo un ottimo rapporto con la sua co-protagonista Lauren German, Tom Ellis ha detto di non aver avuto alcuna difficoltà a girare le scene di sesso con lei, pur sentendo la responsabilità di portare sullo schermo un grande passo per i loro personaggi. "Abbiamo passato cinque anni sul set a ridere insieme e anche per quelle scene non era diverso. Devi avere un grande dell'umorismo quando lo fai, specialmente con qualcuno che consideri un amico. Ma abbiamo considerato anche che questo fosse un momento iconico della serie e quindi volevamo rendere giustizia alla scena. Però abbiamo soprattutto riso molto", ha spiegato l'interprete di Lucifer.

In attesa della seconda parte della quinta stagione, potete leggere la nostra recensione dei primi otto episodi di Lucifer 5.