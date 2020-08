Lucifer 5 fa numeri record: Nel primo weekend di uscita scala le Top Ten Netflix di mezzo mondo

News Serie TV

La serie con Tom Ellis, da poco tornata in streaming con otto nuovi episodi, si conferma un grande successo.

Lucifer fa ancora una volta centro confermandosi una delle scommesse più riuscite di Netflix, che l'ha salvata dalla cancellazione di FOX ormai oltre due anni fa. La serie con Tom Ellis nei panni del Signore degli Inferi è tornata venerdì scorso con la prima parte della quinta stagione, composta da otto episodi, e si è subito guadagnata la prima posizione nelle Top Ten di Netflix di decine di Paesi in cui il servizio di video in streaming è attivo. Non solo: considerando proprio questo dato delle Top Ten, Lucifer 5 risulta essere il miglior debutto nel primo fine settimana d'uscita per una serie di Netflix, record prima d'ora detenuto da The Umbrella Academy.

Lucifer domina le Top Ten Netflix: I dati di FlixPatrol

I calcoli sono stati fatti da FlixPatrol, un portale che, a partire dallo scorso febbraio - cioè da quando Netflix ha introdotto la funzione delle Top Ten per film e serie tv mostrando i dieci contenuti popolari in ciascun Paese in cui il servizio è attivo - analizza le classifiche di tutto il mondo rese note dallo streamer assegnando un punteggio a ciascun contenuto rilasciato in streaming. Funziona così: ogni titolo guadagna 10 punti se raggiunge la prima posizione della classifica in diversi Paesi, 9 se raggiunge la seconda, 8 se raggiunge la terza e così via. Successivamente i punteggi si sommano e si ottiene così il punteggio complessivo. Ebbene Lucifer, nel primo weekend di uscita, ha guadagnato 670 punti risultando la serie TV più popolare in oltre cinquanta Paesi del mondo (compresi, ovviamente, l'Italia ma anche le sorprese Arabia Saudita, Filippine, Panama, Malesia e molti altri, solo per citarne alcuni).

Lucifer: Un successo planetario

Tenendo in considerazione solo il parametro calcolato dal portale, il drama creato da Tom Kapinos risulta essere dunque il miglior debutto seriale di Netflix da febbraio a questa parte e il quarto in termini assoluti. Hanno fatto meglio solo i film The Old Guard, Project Power e The Kissing Booth 2. Poche le eccezioni dei Paesi in cui la serie non ha scalato la classifica fino alla prima posizione, quasi tutti asiatici dove la serie del momento risulta essere un'altra, It’s Okay to Not Be Okay. Tra questi salta all'occhio l'Irlanda, dove Lucifer si è piazzata "solo" alla terza posizione della Top Ten dietro a The Fall e Dirty John. Ecco la mappa consultabile su FlixPatrol, dove in verde sono evidenziati i Paesi in cui Lucifer è attualmente in cima alla Top Ten: come appare evidente, il successo è planetario.

Foto: FlixPatrol

In attesa della seconda parte della quinta stagione, potete leggere la nostra recensione dei primi otto episodi di Lucifer 5.