Lucifer 5: Netflix annuncia con un video bollente la data ufficiale della nuova stagione

Confermato l'arrivo sulla piattaforma streaming ad agosto.

La prima parte della stagione 5 di Lucifer, uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Netflix, sarà disponibile da venerdì 21 agosto! Il servizio di video in streaming lo ha ufficializzato con un video condiviso pochi minuti fa nelle proprie pagine social. Un annuncio che conferma le indiscrezioni trapelate nella mattinata, dopo che la data era stata pubblicata erroneamente in anticipo nel sito web italiano.





Lucifer 5: Cosa sappiamo della nuova stagione

"Quest'estate farà un caldo infernale", recita la tagline che accompagna i momenti più bollenti, più sexy e decisamente più diabolici di Lucifer ritratti nella clip di 66,6 secondi (!). Nel frattempo, poco continua a sapersi della trama. Stando alle piccole anticipazioni trapelate negli ultimi mesi, quello che ritroveremo in questi 16 episodi (solo la prima metà dei quali disponibile ad agosto) non sarà probabilmente il solito Lucifer Morningstar (Tom Ellis), evidentemente non felicissimo di essere dovuto tornare sul trono degli Inferi. E lo suggerisce anche il titolo del secondo episodio, che l'account Twitter degli sceneggiatori ha rivelato essere Really Sad Devil Guy.

Sappiamo inoltre che la stagione 5 includerà un episodio, il quarto, intitolato invece It Never Ends Well for the Chicken, descritto come un noir ambientato negli anni '40, girato in bianco e nero e arricchito da un paio di momenti musicali, uno dei quali un duetto tra il protagonista e Mazikeen (Lesley-Ann Brandt). Non gli unici, tra l'altro, giacché un'ora successiva, la nona, Bloody Celestial Karaoke Jam, sarà interamente musicata e ospiterà la popstar degli anni '80 Debbie Gibson. Si è parlato infine di un episodio dedicato alle donne dalla serie. Una "Ladies Night numero 3" dal titolo BluBallz.