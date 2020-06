Lucifer 5: Netflix ha rivelato per errore la data della nuova stagione?

News Serie TV

Una data è apparsa brevemente nel sito italiano del servizio di video in streaming.

Probabile, clamoroso inciampo per Netflix. Mentre i fan di Lucifer attendono di conoscere la data di debutto della quinta stagione, con una certa impazienza a giudicare dal livello dei messaggi che riempiono le pagine social della piattaforma, quest'ultima, e in particolare proprio Netflix Italia, potrebbe aver mandato all'aria mesi di preparazione rivelando erroneamente in anticipo il fatidico giorno a cominciare dal quale le nuove avventure del Lucifer Morningstar di Tom Ellis, forse le ultime o forse no, saranno disponibili per lo streaming selvaggio.

Lucifer 5: La nuova stagione ad agosto?

Come hanno notato alcuni attenti abbonati, nelle scorse ore la scheda di Lucifer presente all'interno del sito italiano di Netflix ha mostrato brevemente, prima che fosse rimossa, l'indicazione che potete vedere nello screenshot che vi mostriamo qui di seguito, ovvero che la prima parte della stagione 5 è in arrivo il 21 agosto, che è un venerdì, guarda caso il giorno della settimana in cui avviene il debutto della stragrande maggioranza delle serie originali.

Al momento Netflix non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'accaduto, né ha smentito un'indiscrezione che, comprensibilmente, ha fatto in fretta il giro del web. Lucifer, infatti, è una delle serie di maggior successo della piattaforma, o almeno una di quelle con la fanbase più appassionata, quindi un tale livello di attenzione è presto spiegato. Lo stesso livello che, tra l'altro, sembrerebbe aver incoraggiato i dirigenti a cercare un accordo per portare le storie oltre la quinta stagione, annunciata precedentemente come l'ultima della serie. Le ultime notizie in tal senso risalgono a tre settimane fa, con l'okay formale di Ellis alla possibilità di un ulteriore, sesto ciclo di episodi.