Lucifer 5: Le foto ufficiali dei nuovi episodi tra reunion di famiglia, colpi di scena e attesi ritorni

La serie con Tom Ellis tornerà con la seconda parte della quinta stagione in streaming su Netflix il 28 maggio.

Insieme al trailer ufficiale della seconda parte della stagione 5 di Lucifer, sono state pubblicate da Netflix anche le prime foto ufficiali dei nuovi episodi, utili per carpire nuove anticipazioni in attesa dell'uscita, il prossimo 28 maggio. L'attenzione, ovviamente, è tutta su Dio (Dennis Haysbert), arrivato sulla Terra negli ultimi secondi del finale di metà stagione. Ma le immagini svelano anche curiose novità: vedremo Linda in manette e Dan in volo con Amenadiel?

Lucifer 5: Le anticipazioni nelle nuove foto

I nuovi episodi di Lucifer ripartiranno esattamente da dove avevamo lasciato i protagonisti alla fine della prima parte della quinta stagione, con Dio che era arrivato per porre fine alla lotta fratricida tra Lucifer (Tom Ellis) e Amenadiel (D.B. Woodside) da una parte e il gemello cattivo Michael (sempre Tom Ellis) insieme a Maze (Lesley-Ann Brandt) dall'altra. Come anticipato anche dal trailer, in Lucifer 5B troveranno molto spazio i sentimenti e i problemi di famiglia. "Finalmente ne sapremo di più sulla relazione tra Lucifer e Dio e su quella tra Dio e Amenadiel", aveva confermato D.B. Woodside in una passata intervista a TVLine. Non a caso ci sarà un episodio, intitolato Family Dinner, che vedrà riuniti, impegnati in un'improbabile cena di famiglia, Dio e i suoi figli. Avrà finalmente fortuna Ella (Aimee Garcia) dopo le tante delusioni amorose? Nei nuovi episodi, pare, si chiederà se è destinata sempre ad attirare i ragazzi sbagliati. Che ci fa poi un campo da football in una foto? Sarà una delle location del decimo episodio, l'atteso episodio musical durante il quale potremo apprezzare anche le doti canore dei protagonisti.

Il dodicesimo episodio, cioè il quarto nuovo episodio, sarà dedicato al detective Dan (Kevin Alejandro). I creatori lo hanno definito uno degli episodi più strani di sempre di Lucifer e, nella foto che vedete qui in basso, abbiamo un'anticipazione di quello che accadrà: Dan farà un viaggetto sulle ali di Amenadiel? In un'altra immagine, poi, vediamo una scena a cui non avremmo mai pensato di assistere: Linda (Rachael Harris) in manette! Cosa avrà combinato la sempre posata e saggia psicologa?

Immacabile un'immagine dedicata alla coppia più amata della serie, Chloe (Lauren German) e Lucifer. Nella prima parte della quinta stagione Lucifer era sul punto di confessare alla bella detective i suoi sentimenti, eppure qualcosa (oltre al tempo fermato da Amenadiel) lo ha trattenuto. Ci sarà un lieto fine per i Deckerstar? Tutti lo sperano! Impossibile, infine, non soffermarsi sull'immagine che mostra il ritorno di Eve (Inbar Lavi) che nella quarta stagione aveva spezzato il cuore di Maze. La ritroviamo in un letto d'ospedale e l'espressione sconvolta di Maze preannuncia che tra le due scatterà nuovamente qualcosa: il demone dal cuore di ghiaccio sarà felice di ritrovare il suo amore non corrisposto?

