Lucifer 5: Il trailer ufficiale della seconda parte della quinta stagione

News Serie TV

Il Diavolo interpretato da Tom Ellis torna su Netflix con i nuovi episodi il 28 maggio.

L'ultima volta li avevamo lasciati mentre si sfidavano in una rocambolesca sfida a colpi di pugni e acrobazie interrotta da Dio in persona. Ma ora Lucifer e il suo gemello cattivo Michael (entrambi interpretati da poliedrico Tom Ellis) sono alla resa dei conti. Il 28 maggio arriva finalmente su Netflix, dopo un'attesa durata ben 9 mesi, la seconda parte della quinta stagione di Lucifer che, a giudicare dal trailer italiano ufficiale appena rilasciato dal servizio di video in streaming, sarà esplosiva.

Una questione di famiglia: Il trailer ufficiale italiano di Lucifer 5B

Cosa è accaduto dopo la disastrosa battaglia finale che ha messo gli uni contro gli altri, nell'ottavo episodio della stagione 5 di Lucifer, il Signore degli Inferi, Amenadiel (D.B. Woodside), Michael e Maze (Lesley-Ann Brandt) al cospetto addirittura di Dio onnipotente (Dennis Haysbert) arrivato sulla terra per placare gli animi? I nuovi 8 episodi ripartiranno proprio da quel momento finale durante il quale il tempo si era fermato per opera di Amenadiel. Poco prima, Lucifer era sul punto di dichiarare a Chloe (Lauren German) i suoi sentimenti.

Lucifer 5: Le anticipazioni dei nuovi episodi

Nei mesi scorsi i co-showrunner della serie Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno stuzzicato la cuoriosità dei fan dando indizi e anticipazioni sui nuovi episodi. Sappiamo, per esempio, che già nel nono episodio intitolato Family Dinner si svolgerà una fantomatica cena di famiglia, di cui abbiamo una assaggio nel trailer, durante la quale i tre fratelli avranno un confronto con Dio. Nei nuovi episodi, insomma, ci sarà molto spazio per i sentimenti e verrà esplorato il rapporto familiare tra Dio e i suoi figli, con tutte le conseguenze emotive del caso (anche Michael che, a quanto pare, deciderà di volersi mettere sullo stesso livello di suo padre!). Ci sarà anche uno scatenato episodio musicale intitolato Bloody Celestial Karaoke che ospiterà la star della musica Debbie Gibson.

Il cast: Ritorni e guest star

Tra le guest star annunciate, inoltre, ci sono anche Rob Benedict (alias Dio in Supernatural) nei panni di un mercenario nel mirino di Chloe e della polizia di Los Angeles; Scott Porter, ex star di Friday Night Lights, nei panni di Carol Corbett, un detective che appare dal passato di Dan e che si unisce alla polizia di Los Angeles stabilendo rapidamente un legame con Ella; Merrin Dungey (Alias) nei panni di Sonya, una poliziotta senza fronzoli che forma un improbabile legame con Amenadiel; e Brianna Hildebrand (Trinkets, The Exorcist) nei panni di Rory, un angelo ribelle e angosciato che spera di seguire le orme di Lucifer. Tornerà anche Inbar Lavi nel ruolo della bella Eve, ma Maze sarà felice di rivederla?

Arriverà una sesta stagione di Lucifer

Come è noto, Lucifer è stata rinnovata per una sesta e ultima stagione di 10 episodi che è stata già girata e che vedremo prossimamente. Il rinnovo, però, è giunto inaspettato dal momento che la quinta stagione sarebbe dovuta essere l'ultima. Essendo stata concepita almeno in un primo momento come ultima, la quinta stagione è ricca di colpi di scena e rivelazioni. Per saperne di più, non resta che aspettare il 28 maggio.

Qui sotto vi lasciamo anche il poster ufficiale dei nuovi episodi rilasciato da Netflix. Se invece siete già proiettati oltre, vi rimandiamo al nostro approfondimento con tutte le anticipazioni su Lucifer 6.