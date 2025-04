Love, Death & Robots: Data e teaser trailer della stagione 4

News Serie TV

A tre anni dall'ultima volta, la serie animata antologica Love, Death & Robots torna su Netflix con 10 nuove storie. Ecco la data di uscita e il primo teaser trailer.

Sex toys animati, bebè giganti, dinosauri-gladiatori, rock star in un mondo di burattini, gatti che tramano e una nuova avventura distruttiva in miniatura. Se vi state chiedendo cosa sia questo caos, probabilmente non avete mai visto Love, Death & Robots, la singolare serie animata antologica di Netflix vincitrice di 13 Emmy, che dopo una lunga assenza dagli schermi sta per tornare con la quarta stagione. Oltre ad annunciarne la data di uscita, 15 maggio, il servizio streaming ne ha diffuso il teaser trailer.

Love, Death & Robots 4: Teaser Trailer: Volume 4: Il Teaser Trailer della Serie Netflix - HD

Love, Death & Robots: Cosa sappiamo della stagione 4?

Creata da Tim Miller, Love, Death & Robots propone a un pubblico adulto una serie di brevi storie animate che spaziano tra generi diversi: fantascienza, fantasy, horror e comedy. Un approccio narrativo audace, con ogni episodio concepito per essere facile da guardare ma molto difficile da dimenticare, a detta dei produttori. Ogni stagione (o volume, come li chiama Netflix) riunisce una comunità dell'animazione globale, coinvolgendo professionisti e studi d'animazione con prospettive uniche nel loro genere, registi e artisti provenienti da tutto il mondo.

I dettagli delle 10 storie raccolte nel nuovo volume, inclusi i team creativi dietro di esse, non sono stati ancora condivisi. Miller ha detto però a Tudum di aver "cercato di creare un mix di horror, fantascienza e fantasy" e che "abbiamo lavorato con autori e artisti davvero fantastici".