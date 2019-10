Lost in Space 2: Trailer ufficiale e data della nuova stagione

News Serie TV

La serie di fantascienza tornerà su Netflix a dicembre.

La seconda stagione di Lost in Space sarà il regalo di Netflix per questo Natale. In occasione del Comic-Con di New York, il servizio di video in streaming ha annunciato che la serie di fantascienza incentrata sulla famiglia Robinson tornerà con i nuovi episodi il 24 dicembre. L'annuncio è accompagnato dal trailer ufficiale, che sulle note di What A Wonderful World mostra il piccolo Will cercare di ritrovare Robot.

La seconda stagione sarà ancora più avventurosa (e pericolosa!) per i Robinson, dopo che la Jupiter 2 è rimasta bloccata su un misterioso pianeta oceanico senza Robot. La famiglia dovrà quindi unire le forze e lavorare insieme alla dispettosa e manipolatrice Dr. Smith (Parker Posey) e all'affascinante Don West (Ignacio Serricchio) per tornare sulla Resolute e ricongiungersi con gli altri coloni. La clip mostra anche la nuova aggiunta al cast JJ Feild (TURN: Washington's Spies) nei panni di Ben Adler, a capo dei sistemi avanzati e dell'intelligenza artificiale.