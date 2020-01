Loki: Tom Hiddleston si prepara per la miniserie di Disney+ in un divertente video

News Serie TV

Il debutto dell'adattamento sequel di Avengers: Endgame è fissato per la primavera del 2021.

Vestire i panni di Loki, il famoso Dio dell'Inganno dell'Universo Marvel, richiede un duro allenamento, come Tom Hiddleston ha dimostrato qualche ora fa in un video condiviso via Instagram mentre si preparava per le riprese dell'omonima miniserie di Disney+.

Già il volto di Loki sul grande schermo, Hiddleston ha reso pubblico un esilarante momento del dietro le quinte che lo vedeva provare un'acrobazia. Ma quello che è iniziato come un salto orgoglioso ed elegante aiutato e tenuto in sicurezza da alcune funi si è trasformato ben presto in un atterraggio scomposto e imbarazzante.

Della miniserie sappiamo che seguirà Loki dopo gli eventi del film campione di incassi Avengers: Endgame, quindi dopo essere riuscito a fuggire con la Pietra Spaziale in una linea temporale alternativa. "La domanda che Endgame pone più di qualunque altra è: dov'è andato Loki e cosa gli è successo?", aveva detto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige all'ultimo Comic-Con di San Diego. "Questa serie darà le risposte".