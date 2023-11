Loki batte The Marvels, la serie su Disney+ si è difesa bene, l'MCU al cinema arranca

News Serie TV

Mentre The Marvels ha una partenza debole al boxoffice mondiale, la seconda stagione di Loki su Disney+ ha invece guadagnato terreno fino a registrare solidi numeri sulla piattaforma. I fan si chiedono quale sia la più corretta rotta futura per il Marvel Cinematic Universe...

Con poco più di 100 milioni di dollari raccolti nel mondo intero, The Marvels ha registrato la partenza peggiore nella storia del Marvel Cinematic Universe, lì dove - in un confronto in casa dolceamaro - la seconda stagione di Loki con Tom Hiddleston su Disney+ si è difesa bene ed è cresciuta via via, in termini di visualizzazioni, specie considerando che era partita sfavorita. È un momento turbolento per i Marvel Studios...



Loki 2: Nuovo Trailer Italiano: Loki 2: Nuovo Trailer Italiano della serie Marvel di Disney+ - HD

The Marvels barcolla in sala, Loki si rialza su Disney+