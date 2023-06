Loki 2: Disney+ svela la trama ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

Finalmente scopriamo cosa ci aspetta nei nuovi episodi della serie dedicata al Dio dell'Inganno: ecco la sinossi ufficiale.

Raro caso di una serie Marvel rinnovata per una seconda stagione, Loki si è rivelata un enorme successo. La serie con Tom Hiddleston tornerà con i nuovi attesissimi episodi su Disney+ il prossimo 6 ottobre ma finora gli Studios - complice la proverbiale strettissima politica anti-spoiler che adottano - non avevano rivelato anticipazioni. Finalmente sappiamo qualcosa in più, visto che Disney+ ha svelato (tramite The Direct) la trama ufficiale della seconda stagione di Loki.

Loki: La sinossi ufficiale della seconda stagione

Riprendendo pochi istanti dopo il finale della prima stagione di Loki, la serie seguirà l'omonimo Asgardiano (Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson) mentre attraversano molteplici realtà nella speranza di mettere ordine nelle linee temporali. Precisamente, recita la sinossi:

"La seconda stagione di Loki riprende all'indomani dello scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, Judge Renslayer, Miss Minutes per comprendere su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso".

Chi torna nei nuovi episodi

Mentre nella sinossi non si fa cenno a Kang il Conquistatore, Colui che rimane o qualsiasi altra variante del cattivo interpretato da Jonathan Majors, sembra certo che il personaggio apparirà nonostante le recenti battaglie legali dell'attore. Oltre a Hiddleston, Wilson e Majors, torneranno anche Sofia di Martino, Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku, Neil Ellice. New entry nel cast sono Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr e Ke Huy Quan, ma per il momento non si sa molto sui ruoli che ricopriranno. Secondo indiscrezioni, Casal interpreterà Zaniac, un cattivo Marvel.