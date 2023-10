Loki 2 da oggi su Disney+: Il primo episodio è da vedere rigorosamente fino all'ultimo minuto

News Serie TV

La seconda stagione di Loki è disponibile da oggi, 6 ottobre su Disney+: sappiamo che il tempo in questa serie è fondamentale, ma vi consigliamo di non perdere la scena post-credit che chiude il primo episodio (piccoli spoiler se non l'avete ancora vista).

La serie più amata del Marvel Cinematic Universe, Loki, è tornata finalmente su Disney+ con la seconda stagione. Il Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston continua a essere il protagonista indiscusso di un'avventura avanti e indietro nel tempo, nel tentativo di mettere ordine tra le linee temporali e salvaguardare la TVA. La prima stagione si era chiusa con un cliffhanger importante: Sylvie (Sophia Di Martino) aveva pugnalato il custode della linea temporale sacra Colui che Rimane (Jonathan Majors) portando il caos nell'universo. Tuttavia, in controtendenza con la tradizione Marvel, non c'erano state scene post-credit che svelassero qualche indizio su ciò che dovevamo aspettarci. A questa "anomalia", i Marvel Studios hanno subito rimediato inserendo invece un'importante scena post-credit nel finale del primo episodio della seconda stagione, motivo per cui vi consigliamo di guardarlo fino all'ultimo minuto per non perdervi un delizioso easter egg. Se invece l'avete già vista e volete saperne di più, vi sveliamo cosa significa. Ma proseguite con la lettura soltanto se non volete rovinarvi la sorpresa.

Loki 2: La scena post-credit nel primo episodio (SPOILER)

Alla fine del primo episodio della seconda stagione di Loki scopriamo finalmente dove è finita Sylvie dopo il tragico epilogo del primo ciclo. Per tutto l'episodio non appare - a parte un breve momento in cui Loki "scivola" nel futuro - ma poi è la protagonista di un'importante scena post-credit che svela che fine ha fatto dopo aver pugnalato Colui che Rimane. La scena ci porta nel 1982 a Broxton, in Oklahoma. Sylvie si trova quindi in una delle tante ramificazioni della linea temporale principale e si dirige verso un McDonald's dove decide di ordinare tutto quello che c'è sul menu. Dai trailer sappiamo anche che, a un certo punto, Sylvie finirà per lavorare proprio in quel McDonald's (il che spiega, forse, come riuscirà a pagare tutto quello che ha mangiato).

Dov'è Broxton: L'easter egg per i fan Marvel

Per gli appassionati di fumetti, Broxton è un luogo familiare perché è proprio la piccola città dell'Oklahoma dove Thor decide di ricreare la città di Asgard. Inoltre è il luogo dove, sempre nei fumetti, debutta per la prima volta il personaggio di Lady Loki dopo che il Dio dell'inganno ha rubato il corpo di Sif. Ma non è tutto. I fan Marvel della prima ora ricorderanno che Broxton è anche un luogo già apparso in un episodio nella seconda stagione della serie Agent Carter che esplora il passato di Whitney Frost, alias Agnes Cully, cresciuta proprio a Broxton.