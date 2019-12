Locke & Key: La serie horror di Netflix ha finalmente una data!

News Serie TV

Dopo un lungo sviluppo, la graphic novel di Joe Hill arriva finalmente in tv.

Dopo quasi un decennio di tentativi fallimentari, l'adattamento televisivo di Locke & Key sta per vedere finalmente la luce, grazie all'iniziativa di Netflix. In occasione della diffusione della locandina promozionale, il servizio di video in streaming ha annunciato che l'attesa serie di 10 episodi basata sul fumetto horror di Joe Hill e Gabriel Rodriguez debutterà in tutto il mondo il 7 febbraio.

Adattata da Carlton Cuse (Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), Locke & Key racconta cosa succede quando, in seguito alla morte del padre in circostanze misteriose, i fratelli Locke si trasferiscono con la madre nell'ancestrale Keyhouse, una tenuta dove le chiavi delle molte porte hanno proprietà magiche. Mentre Tyler (Connor Jessup, American Crime), Kinsey (Emilia Jones, Brimstone) e Bode (Jackson Robert Scott, IT) esplorano le diverse chiavi e i loro poteri unici, un malvagio demone vuole impossessarsene e non si fermerà davanti a nulla per riuscirci.

Darby Stanchfield (Scandal) nei panni della madre dei ragazzi, Nina, e Bill Heck (La ballata di Buster Scruggs) in quelli del padre defunto, Rendell. Si aggiungono Laysla De Oliveira (The Gifted), Thomas Mitchell Barnet (In the Dark), Griffin Gluck (American Vandal), Coby Bird (The Good Doctor), Sherri Saum (The Fosters), Petrice Jones (Step Up: High Water), Asha Bromfield (Riverdale), Felix Mallard (Happy Together) e Kevin Alves (Shadowhunters).