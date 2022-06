Lo spin-off Tales of the Walking Dead si mostra nelle prime foto ufficiali

News Serie TV

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti ad agosto.

Aguzzate la vista: AMC ha diffuso le prime foto ufficiali di Tales of the Walking Dead, la nuova serie antologica ambientata nell'universo post-apocalittico dello zombie drama di successo The Walking Dead. In onda negli Stati Uniti dal 14 agosto, lo spin-off si compone di 6 episodi autoconclusivi e in larga parte ma non del tutto indipendenti dalle storie raccontate finora nel franchise.

Tales of the Walking Dead: Il cast della nuova serie tv

Gli scatti ritraggono i membri del cast Anthony Edwards (ER), Olivia Munn (The Newsroom), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Jillian Bell (Workaholics), Parker Posey (Lost in Space), Daniella Pineda (Cowboy Bebop), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), Jessie T. Usher (The Boys), Poppy Liu (Better Call Saul) e, direttamente da The Walking Dead, Samantha Morton di nuovo nei panni di Dee, la futura Alpha.

AMC fa sapere nel frattempo che Tales of the Walking Dead, una creazione della veterana di TWD Channing Powell, "si concentra sia su personaggi nuovi sia affermati all'interno dell'apocalisse dei vaganti. Ogni episodio ha il suo tono e un punto di vista distinto, ma la posta in gioco è alta in ogni storia, spingendo questi nuovi, indelebili personaggi a scelte e in situazioni implacabili e pericolose per la loro vita. Potremo così vedere l'apocalisse con occhi diversi, scoprendo altre realtà, miti e misteri dell'universo The Walking Dead".