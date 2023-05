LL Cool J non lascia NCIS, sarà nella stagione 3 di NCIS: Hawai'i

News Serie TV

L'attore riprende il ruolo di LL Cool J nello spin-off dopo quattordici stagioni in NCIS: Los Angeles.

Colpo di scena al Naval Criminal Investigative Service. Ventiquattro ore dopo il finale di NCIS: Los Angeles, in tv per quattordici stagioni, si scopre che il giorno in cui LL Cool J e il suo Sam Hanna poseranno il tesserino è ancora lontano. L'attore è apparso a sorpresa nel finale della seconda stagione di NCIS: Hawai'i, in onda negli Stati Uniti ieri sera. L'aspetto più entusiasmante per i fan del franchise è che non si è trattato di un fugace cammeo: tornerà nella terza stagione, come ricorrente.

LL Cool J e Sam Hanna arrivano in NCIS: Hawai'i

Nel finale della seconda stagione di NCIS: Hawai'i, l'agente speciale Sam Hanna ha messo concretamente le sue abilità al servizio di Jane Tennant (Vanessa Lachey), responsabile dell'NCIS di Pearl Harbor, alle Hawaii. Per non rovinarvi il divertimento, non vi anticiperemo come Sam sia tornato sin da subito molto utile a Jane, mentre possiamo dire che l'agente supervisore John Swift (la guest star Henry Ian Cusick), dell'Office of Special Projects, una divisione del Naval Criminal Investigative Service che nel franchise è specializzata in incarichi sotto copertura, ha pensato bene di alzare la cornetta e far sapere a qualcuno che non sarebbe male ampliare la quadra a Pearl Harbor, aggiungendo: "Ho un'idea con chi...".

In una dichiarazione condivisa con TVLine, la star Vanessa Lachey ha detto di essere "felicissima" di avere LL Cool J nella terza stagione di NCIS: Hawai'i. "Questa è un'opportunità straordinaria per continuare a far evolvere il franchise di NCIS. E quale modo migliore per farlo se non con Sam Hanna che si unisce alla squadra?". Mentre l'attrice è stata criptica su come esattamente Sam si unirà al mix ("Questa è la parte divertente, capirete come risolveremo tutti i casi insieme", ha detto), è sicura che "sul set ci divertiremo!". Del resto, hanno già alle spalle l'esperienza dei crossover. E parrebbe essere stato uno di questi, precisamente il triplo crossover con NCIS e NCIS: Los Angeles dello scorso gennaio, ad avere avuto "un ruolo importante" nel creare le condizioni per un trasferimento di LL Cool J alle Hawaii. "Tutti abbiamo adorato lavorare nel triplo crossover, quindi questa transizione è sembrata naturale", ha detto Lachey.