Leonardo: Luca Bernabei conferma la stagione 2 e pensa a una serie tv su Michelangelo

L'amministratore delegato di Lux Vide ha fatto sapere che è già in programma una seconda stagione della serie di Rai 1 sul grande genio del Rinascimento italiano.

Già durante la conferenza stampa di presentazione di Leonardo, la serie che su Rai 1 sta raccontando la vita e le grandiosi opere di Leonardo da Vinci interpretato da Aidan Turner, si era fatto cenno a una continuazione della storia creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson. Ora abbiamo la conferma: Leonardo tornerà con una seconda stagione. Ad annunciarlo ufficialmente, ai microfoni di RTL 102.5, è stato l'amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei. Il produttore, inoltre, ha fatto intendere di avere in mente nuove storie del Rinascimento italiano da sviluppare per la tv. Un esempio? Una serie tv su Michelangelo.

Leonardo 2 ci sarà: Le anticipazioni del produttore

Il produttore della serie, che dopo il debutto della scorsa settimana tornerà stasera con due nuovi episodi su Rai 1, non solo ha annunciato un nuovo ciclo di episodi ma ha anche dato qualche anticipazione. "Ci sarà una seconda stagione che racconta di un Leonardo segreto a Roma", ha rivelato Bernabei. A convincere il team di produzione - composto da Lux Vide e Sony Pictures Television in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions e in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures - sono stati evidentemente anche gli ottimi ascolti dei primi due episodi di Leonardo che martedì scorso ha convinto quasi 7 milioni di spettatori. “Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e siamo super felici e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura ed è la dimostrazione che si possono raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico, se gli offri belle cose, il pubblico le guarda”, ha aggiunto l'ad di Lux Vide.

Bernabei risponde alle polemiche su Leonardo e anticipa un'idea su una nuova serie tv

Benabei, in seguito, ha risposto ancora una volta alle critiche di chi ha ritenuto una scelta inopportuna l'inserimento nella serie di alcuni avvenimenti e personaggi inventati. "Non abbiamo inventato più di tanto, abbiamo creato la storia dell’omicidio che però serve perché attraverso questa accusa mossa si esplora la mente e l' anima di Leonardo, è un espediente narrativo. La fiction racconta gli spazi bianchi e riempie gli spazi neri. La storia c’è tutta, in ogni puntata racconteremo un suo capolavoro, e anche degli aspetti della sua vita, come l’essere stato abbandonato dal padre”, ha spiegato ancora il produttore. La mente, tuttavia, è già rivolta a un nuovo progetto. “Vorrei fare una serie tv su Michelangelo e il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina”, ha rivelato Bernabei ai microfoni di Radio Zeta. Dopo I Medici e Leonardo, allora, il "franchise" ambientato nel Rinascimento italiano continua?

Foto: Fabio Lovino