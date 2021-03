Leonardo, anticipazioni: la trama della Seconda Puntata della serie evento di Rai1

Anticipazioni TV

In programmazione per martedì 30 marzo 2021, leggiamo insieme la trama della seconda puntata della serie evento Leonardo, in prima visione assoluta su Rai1.

Andrà in onda martedì 30 marzo alle 21:25 su Rai1 la seconda puntata della serie evento Leonardo. Questa grande produzione tenta di svelare per la prima volta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio. Leonardo è il primo progetto a guida italiana dell’alleanza tra i tre grandi broadcaster pubblici dell’Europa continentale: Rai, France Télévisions e la tedesca ZDF.

Leonardo: la trama della seconda puntata di martedì 30 marzo

Leonardo si trasferisce a Milano, deciso a ottenere il patrocinio del Duca Reggente, Ludovico Sforza. Quando la realtà si dimostra meno allettante del previsto e a Leonardo viene richiesto di dedicarsi a un grande spettacolo teatrale invece che a un dipinto, sarà un nuovo incontro ad aiutarlo a liberare l'immaginazione, permettendogli di vedere nell'allestimento teatrale una opportunità.

Quando Ludovico chiede a Leonardo di creare una scultura in onore di suo padre (una statua equestre), ne stimola ancora di più l'ambizione e l'artista si impegna a superare le aspettative poste su di lui. Mentre lavora all'opera ripone la sua fiducia in una persona in cui nessuno la riporrebbe: Salaì, un giovane ladro pieno di risorse.

Ricordiamo che la serie di Leonardo si sviluppa in quattro puntate, per un totale di otto episodi, per raccontare il genio e la personalità complessa ed enigmatica del celebre visionario artista che ancora oggi rimane un segreto avvincente. L'intento della serie è quello di svelare il mistero di uno dei personaggi più affascinanti della Storia. Ogni episodio metterà in luce la relazione tra vita e opera d’arte, formazione intellettuale e complessità umana di un grande artista come Leonardo.

Diretta da Dan Percival e Alexis Sweet, la serie si avvale di un cast d’eccezione guidato da Aidan Turner nel ruolo di Leonardo accanto al quale recitano Matilda De Angelis, Carlos Cuevas, Alessandro Sperduti, James D'Arcy, Robin Renucci, Flavio Parenti, Miriam Dalmazio, Antonio De Matteo, con Freddie Highmore e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio. Prodotta per parte italiana da Lux Vide con Rai Fiction, la serie evento Leonardo sarà visibile anche in 4k sul canale via satellite Rai4K disponibile al numero LCN 210 della piattaforma tivùsat.

