Legion: Il trailer ufficiale della stagione 2

C'è persino un numero musicale nel trailer ufficiale della seconda stagione di Legion, una delle novità Marvel di maggior successo della scorsa stagione televisiva, attesa negli Stati Uniti sulla rete via cavo FX per il 3 aprile. La clip mostra il tormentato David Haller (interpretato da Dan Stevens) sano e salvo dopo essere stato imprigionato in una misteriosa sfera volante, sebbene i ricordi di ciò che gli è accaduto siano molto confusi. Nel frattempo, il parassitario Re delle Ombre ha iniziato a spargersi nel mondo, infettando ignari sconosciuti con una strana malattia. E mentre David viene avvertito che "la fine di tutto" è vicina, la sua storia con Syd (Rachel Keller) non sembra meno in pericolo. "Lei vive nel futuro che stai per distruggere, e quando lo farai, cesserà di esistere", gli dice il cattivo della storia.