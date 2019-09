Le star di The Big Bang Theory Jim Parsons e Mayim Bialik insieme per una nuova comedy

News Serie TV

Lei ne sarà la protagonista e lui il produttore esecutivo.

Conclusa The Big Bang Thery, c'è ancora posto per gli Shamy in tv. Deadline riporta che Jim Parsons e Mayim Bialik, l'amata coppia protagonista della popolare sitcom di CBS conclusasi lo scorso maggio dopo dodici stagioni, sono tornati a lavorare insieme in una nuova serie tv, Carla. Il progetto, che ha scatenato comprensibilmente una guerra di offerte, è stato infine acquistato dalla FOX, che senza ulteriori indugi ha subito ordinato un primo ciclo di episodi.

Prima di cominciare a iperventilare in un sacchetto di carta, va precisiamo che solo Bialik ne sarà la protagonista, mentre Parsons l'affiancherà in qualità di produttore esecutivo. Basata sulla comedy di BBC Miranda, Carla segue la nominata all'Emmy nei panni di una 39enne costantemente in lotta con sua madre e la società per dimostrare che non si può avere tutto ciò che si desidera ed essere ancora felici. Per questo motivo, Carla ha speso i soldi che i suoi genitori avevano messo da parte per il suo matrimonio per aprire un neko café (una caffetteria tematica dove i clienti possono osservare e giocare con i gatti) a Louisville, nel Kentucky.

Famosi per aver interpretato i coniugi Sheldon Cooper ed Amy Farrah Fowler, Parsons e Bialik completano il team di produzione con l'ideatrice della serie originale Miranda Hart, Todd Spiewak, Angie Stephenson e l'ideatrice di The Big C Darlene Hunt. Quest'ultima ne sarà anche la sceneggiatrice. Il presidente di FOX Entertainment Michael Thorn ha dichiarato in un comunicato: "Seguendo un approccio allo sviluppo tradizionale, Charlie [Collier] e io sapevamo che Carla era un progetto con un grande potenziale che poteva diventare il fulcro della nostra offerta di comedy - e avere Jim Parsons e Mayim Bialik a FOX Entertainment è ovviamente una parte enorme di tale equazione. Carla è una sitcom senza remore, con un forte punto di vista femminile, che spinge il formato in un modo che sarà distintivo".