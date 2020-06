Le Serie TV più viste della stagione 2019-20

News Serie TV

Conclusa una stagione, questa volta la 2019-20, arriva puntuale il momento di tirare le somme. Quali sono state le Serie TV più viste negli USA, da sempre mercato di riferimento per gli appassionati del genere? Anche quest'anno il primo posto della classifica è occupato This Is Us. Nel target demografico 18-49, il più importante per gli inserzionisti, il drama familiare ha registrato una media del 2.9 di rating, in calo del 24% rispetto allo scorso anno. Un risultato buono ma allarmante se consideriamo che la serie si era conclusa prima dell'emergenza Coronavirus, che tante produzioni ha messo in difficoltà, e che già un anno fa aveva registrato un calo del rating del 30%. Nel totale spettatori, tuttavia, a farla da padrone è stato il crime drama NCIS con una media di 15,3 milioni di spettatori, pressoché in pari con l'anno precedente. Notevole anche il risultato di Grey's Anatomy che, nonostante il peso degli anni, conquista il secondo posto con un rating del 2.3, a pari merito con 9-1-1. Tra le comedy, invece, il primo posto va a Modern Family, la cui stagione conclusiva ha registrato un rating dell'1.9, a debita distanza da Young Sheldon, al contrario in sofferenza dopo la conclusione di The Big Bang Theory. Ecco nel dettaglio le Serie TV più (e meno) seguite della stagione 2019-20:

SERIE TV PIÙ SEGUITE (18-49)

1. This Is Us, NBC (2.9, -24%)

2. 9-1-1, FOX (2.3, -4%)

2. Grey's Anatomy, ABC (2.3, -21%)

4. Chicago P.D., NBC (2.0, -5%)

5. Chicago Fire, NBC (1.9)

5. Modern Family, ABC (1.9, -21%)

SERIE TV PIÙ SEGUITE (TOTALE SPETTATORI)

1. NCIS, CBS (15,2 milioni, -4%)

2. FBI, CBS (12,6 milioni)

3. Blue Bloods, CBS (12 milioni, -6%)

4. Chicago Fire, NBC (11,7 milioni)

5. This Is Us, NBC (11,6 milioni, -16%)

DRAMA GIÀ IN ONDA PIÙ VISTI

1. This Is Us, NBC (2.9)

2. 9-1-1, FOX (2.3)

2. Grey's Anatomy, ABC (2.3)

4. Chicago P.D., NBC (2.0)

5. Chicago Fire, NBC (1.9)

COMEDY GIÀ IN ONDA PIÙ VISTE

1. Modern Family, ABC (1.9)

2. The Conners, ABC (1.6)

2. Young Sheldon, CBS (1.6)

4. Mom, CBS (1.3)

4. The Goldbergs, ABC (1.3)

4. The Neighborhood, CBS (1.3)

NUOVI DRAMA PIÙ VISTI

1. 9-1-1: Lone Star, FOX (1.8)

2. Prodigal Son, FOX (1.4)

3. FBI: Most Wanted, CBS (1.2)

4. Evil, CBS (1.1)

4. Stumptown, ABC (1.1)

NUOVE COMEDY PIÙ VISTE

1. Bob Hearts Abishola, CBS (1.0)

1. The Unicorn, CBS (1.0)

3. Bless the Harts, Fox (0.9)

3. Broke, CBS (0.9)

3. Carol's Second Act, CBS (0.9)

3. Mixed-ish, ABC (0.9)

SERIE TV CONCLUSE/CANCELLATE PIÙ VISTE

1. Modern Family, ABC (1.9)

2. Criminal Minds, CBS (1.4)

3. Empire, FOX (1.2)

3. The Good Place, NBC (1.2)

5. Hawaii Five-0, CBS (1.1)

5. Le regole del delitto perfetto, ABC (1.1)

SERIE TV MENO VISTE

1. In the Dark, The CW (0.1)

2. Dynasty, The CW (0.2)

2. Pandora, The CW (0.2)

2. The Outpost, The CW (0.2)