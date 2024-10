Le prime sequenze di Daredevil: Born Again, Ironheart, Wonder Man e delle altre serie Marvel in arrivo su Disney+

News Serie TV

Presto sul servizio streaming anche le nuove serie animate Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda e Marvel Zombies.

Oggi è un buon giorno per essere un fan delle storie e dei personaggi Marvel. Con un video condiviso attraverso le proprie piattaforme social, Marvel Studios offre una succosa anteprima delle sue prossime serie tv per Disney+, incluse le attesissime Daredevil: Born Again, Ironheart e Wonder Man, definendo al tempo stesso un calendario di uscita sul servizio streaming.

Marvel: Il calendario delle prossime serie tv su Disney+

La prima ad arrivare, il 22 dicembre, sarà la terza e ultima stagione della serie animata antologica What If...?. Seguirà il 29 gennaio un'altra serie animata, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Animata in 3D, con uno stile che richiama i fumetti degli anni '60, la serie segue Peter Parker nel suo percorso per diventare Spider-Man. "Un viaggio mai visto prima", è stato anticipato in una precedente occasione, con il protagonista doppiato nella versione originale da Hudson Thames, lo stesso di What If...?.

Dopo una lunga attesa, il 4 marzo debutterà finalmente Daredevil: Born Again. Seconda serie basata sul personaggio di Matt Murdock/Daredevil dopo Daredevil del 2015, l'action drama riporta il cast di quest'ultima nei panni degli stessi personaggi, inclusi Charlie Cox e Vincent D'Onofrio. Mentre Matt Murdock, un avvocato cieco con capacità superlative, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, l'ex boss del crimine Wilson Fisk persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi si ritrovano su una inevitabile rotta di collisione.

Arriveranno nel 2025 anche Ironheart e Wonder Man. La prima, disponibile da giugno, segue gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, con la studentessa del MIT Riri Williams (Dominique Thorne) che torna a casa a Chicago e scopre segreti che mettono contro tecnologia e magia, portandola su un percorso di pericolo e avventura. La seconda, attesa per dicembre, mette Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams, un attore e stuntman che ottiene i superpoteri e diventa l'eroe conosciuto come Wonder Man.

Il 6 agosto debutterà invece la serie animata Eyes of Wakanda. I suoi quattro episodi raccontano come il passato nascosto del Regno di Wakanda abbia contribuito a plasmare il futuro, attraverso la storia dei guerrieri coraggiosi che sono stati incaricati di viaggiare per il mondo per recuperare pericolosi artefatti di vibranio. Infine, in tempo per Halloween del prossimo anno, la serie animata Marvel Zombies, spin-off di What If...?, dà un seguito agli eventi dell'episodio E se... Zombie?!, seguendo un gruppo di sopravvissuti combattere ex supereroi e villain diventati zombie.