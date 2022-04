Le Fate Ignoranti tornano su quella terrazza: Video intervista al cast della serie

News Serie TV

Oltre vent'anni dopo l'uscita del film diventato un cult, Ferzan Ozpetek torna con una serie in arrivo il 13 aprile su Disney+: ecco cosa ci hanno raccontato i membri del cast Serra Yilmaz, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Carla Signoris, Filippo Scicchitano ed Edoardo Purgatori.

Li avevamo lasciati sulla famosa terrazza del film, nel quartiere Ostiense di Roma, alle prese con pranzi caotici, psicodrammi e battute. E sempre lì ritroveremo i protagonisti de Le Fate Ignoranti, la serie tratta dall'omonimo lungometraggio di Ferzan Ozpetek che nel 2001 raccontò una storia emozionante e senza tempo, tanto che viene oggi riproposta sotto forma di serie tv. In attesa dell'uscita degli 8 episodi della serie, tutti disponibili in esclusiva su Disney+ dal 13 aprile, abbiamo intervistato alcuni dei membri del cast che ci hanno parlato della loro esperienza sul set, diventato presto una grande famiglia, del lavoro che hanno fatto con Ozpetek e dell'emozione di dar vita ancora una volta a una storia tanto amata dal pubblico. Ecco cosa hanno raccontato Serra Yilmaz, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Carla Signoris, Filippo Scicchitano ed Edoardo Purgatori.





Il cast e i personaggi de Le Fate Ignoranti

La serie parte dalle stesse premesse del film facendoci subito conoscere Massimo (Luca Argentero), il marito di Antonia (Cristiana Capotondi) che rimane ucciso in un incidente. Quando lei scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele (Eduardo Scarpetta), stringe un'inaspettata amicizia con il variegato gruppo di amici di lui. Tra questi amici c'è proprio Serra, interpretata da Serra Yilmaz che torna nel ruolo dell'"amministratrice" del palazzo che tanto avevamo amato nel film. A lei abbiamo chiesto com'è stato tornare su quella famosa terrazza de Le Fate e com'è cambiato il suo personaggio, vent'anni dopo.

Ci sono poi Annamaria e Roberta, due personaggi nuovi interpretati da Ambra Angiolini e Anna Ferzetti nei panni delle due metà di una coppia solida che si rimette in discussione dopo tanti anni insieme. Ci hanno parlato della loro esperienza sul set e dei ricordi che si porteranno dietro.

Riccardo e Luciano, interpretati da Edoardo Purgatori e Filippo Scicchitano, formano forse la coppia più "regolare" della casa, quella più simbiotica ma non senza insicurezze. Entrambi gli attori avevano già lavorato con Ferzan Ozpetek in passato (il primo ne La Dea Fortuna, il secondo in Allacciate le cinture), quindi abbiamo chiesto loro cosa ha significato avere di nuovo la fiducia del regista.

Carla Signoris, infine, interpreta la madre di Antonia, Veronica. È una donna borghese, all'apparenza bisbetica e invadente, ma anche molto simpatica. Il suo è stato uno dei personaggi del film che Ozpetek ha voluto riproporre nella serie per approfondire la sua storia. Una storia che potrebbe sicuramente sorprenderci.