Le Fate Ignoranti, 20 anni dopo: Ferzan Ozpetek e il cast presentano la serie in arrivo su Disney+

Gli 8 episodi del romantic drama ispirato all'omonimo film arrivano in streaming il 13 aprile: ecco cosa ci hanno raccontato il regista e i protagonisti e cosa dobbiamo aspettarci dalla prima serie originale italiana Disney.

Arriverà il 13 aprile in esclusiva su Star all'interno di Disney+ Le Fate Ignoranti, la serie basata sul'omonimo film di Ferzan Ozpetek diventato un vero e proprio cult agli inizi degli anni 2000. Il regista e il cast l'hanno presentata al pubblico e alla stampa in un clima di grande familiarità e spensieratezza e con un Ozpetek molto entusiasta che ha fatto gli onori di casa come sempre in modo impeccabile. Composta da 8 episodi, tutti subito disponibili mercoledì prossimo, Le Fate Ignoranti è la prima serie originale italiana di Disney+ ed è prodotta da Tilde Corsi per R&C Produzioni, creata da Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek e da lui diretta insieme a Gianluca Mazzella, suo storico collaboratore che ha avviato la sua carriera proprio sul set del film del 2001. Ozpetek è anche sceneggiatore insieme a Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Ecco cosa dobbiamo aspettarci, 20 anni dopo, da una serie che ripropone in chiave contemporanea la toccante storia di Antonia e Michele, con due vite agli antipodi e due anime che si riscoprono affini, qui interpretati da Cristiana Capotondi e Eduardo Scarpetta.

L'idea di una serie su Le Fate Ignoranti

Ferzan Ozpetek ha spiegato di aver "ceduto" alle richieste della produttrice Tilde Corsi che per anni gli ha chiesto di fare questa serie insieme ad Alessandro Saba di Fox e poi di Disney. L'idea di partenza, ha detto il regista, è la stessa del film: "Due mondi diversi, all'apparenza inconciliabili, due persone che non potevano stare insieme che si scontrano". Ma molto è stato poi cambiato dalle sceneggiature di partenza. "Ho voluto aggiungere qualcosa. Per esempio ho voluto che l'incidente di Massimo (Luca Argentero, che non era presente alla conferenza stampa ndr.) avvenisse a Roma centro, vicino al Colosseo. Ma dal comune di Roma non volevano che qualcuno morisse lì, così ho chiamato e li ho rassicurati che tanto poi si alzava. Ho voluto un po' giocare. All'inizio inoltre Michele doveva essere un gommista, poi ho deciso all'improvviso di cambiargli il lavoro e di farlo diventare uno che dipinge le scenografie del teatro dell'Opera".

I cambiamenti rispetto al film e il supporto di Disney

La serie parte dalle stesse premesse del film: quando Massimo (Argentero), il marito di Antonia (Capotondi), rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele (Scarpetta). Indagando, si imbatte in un variegato gruppo di amici, una vera e propria famiglia allargata, con cui finisce per stringere un'inaspettata amicizia. Del film è stato mantenuto il nucleo principale ma la storia è stata attualizzata e reinterpretata, "come quando rifai un grande classico a teatro", ha detto lo sceneggiatore Gianni Romoli. Inoltre è stata costruita una vera e propria storia prequel che ci permette di conoscere da vicino il rapporto di Michele e Massimo,

Ozpetek, invece, ha sottolineato come ci sia stata molta collaborazione e supporto da parte di Disney che ha sempre assecondato i suoi colpi di testa e, allo stesso tempo, gli ha dato ottimi consigli. "Io sono così, uno che improvvisa, cambia le cose in corsa. Dalla Disney ho sentito fiducia, loro mi hanno anche fatto capire che la serie sarebbe uscita in tutto il mondo e che era per un pubblico ampio, anche per chi non aveva visto il film". Naturalmente serializzare una storia che era racchiusa un sole due ore di film ha permesso di sviluppare anche meglio i personaggi secondari che qui sono dei veri e propri co-protagonisti e non un semplice "coro". Se nel film "il punto di vista era unico, cioè quello di una donna borghese, qui si adottano più punti di vista", secondo Romoli.

A cambiare, rispetto al 2001, è stato prima di tutto il mondo stesso. "Quando ho fatto il film tante cose erano diverse. C'era un maggior senso di apertura verso il mondo, era prima delle Torri Gemelle. Ora c'è più chiusura verso tante cose. Soltanto le nuove generazioni hanno una mentalità più aperta", ha osservato il regista. Anche Romoli è d'accordo: "Nei primi anni 2000 la gente era pronta ad accogliere la diversità. Il pubblico si poteva immedesimare nella protagonista. Dopo vent'anni la storia non è più la storia di una donna ma quella di un gruppo. Vent'anni dopo c'è molta più chiusura, una sorta di oppressione. Il gruppo diventa quasi un gruppo di resistenza, un avamposto".

La scelta degli attori, i personaggi di Antonia e Michele e gli altri

Com'è nello stile di Ferzan Ozpetek, il regista ha voluto anche adattare i suoi personaggi in base agli interpreti che ha scelto. "Penso che non sia l’attore a dover entrare nel personaggio ma il personaggio che debba diventare attore", ha detto. E infatti il personaggio di Antonia, in questa serie, è più furbo e meno angelico dell'Antonia che abbiamo visto con il volto di Margherita Buy. "È per certi aspetti più malandrina. Ho portato nel personaggio anche elementi del mio temperamento. Ma ho anche mandato un messaggio a Margherita perché è un riferimento nel nostro mestiere. Ho sentito il piacere di prendere un po' il testimone da lei". Eduardo Scarpetta l'ha scelto e voluto direttamente Ferzan Ozpetek: "Sentivo che mi dava qualcosa di più interessante. Tutti pensavano scegliessi un altro, e invece ho scelto lui che è completamente pazzo". Tra Ozpetek e Scarpetta c'è stata subito grande sintonia. "È stata bella l'elasticità di Ferzan e della Disney che ci permetteva cambiamenti in corso d'opera", ha detto Scarpetta.

Una novità sono i personaggi di Ambra Angiolini e Anna Ferzetti, Annamaria e Roberta, creati apposta per la serie. All'inizio doveva essere una coppia di eterosessuali ma poi Ozpetek ha voluto mettere in scena l'amore e la relazione di due donne. "Dopo tanti anni di militanza all'associazione Mario Mieli, finalmente ho messo in pratica", ha scherzato Ambra Angiolini. Anche Ferzetti interpreta una donna molto diversa dai ruoli che le affidano di solito. "Di solito interpreto personaggi materni, invece Roberta è molto più concreta. Essendo un personaggio nuovo, non sentivo l'ansia del paragone", ha detto l'attrice (Ozpetek ha scherzato dicendo di aver ricevuto una telefonata da suo marito, Pierfrancesco Favino, che gli avrebbe detto: "Ma che hai fatto a mia moglie?"). Un personaggio che è stato ripreso e ampliato, invece, è è quello della madre di Antonia, Veronica, interpretato da Carla Signoris. "Veronica sembra bacchettona, ma farà un percorso e accadranno delle cose che riveleranno un aspetto di lei molto diverso", ha assicurato Signoris, che non ha potuto spoilerare più di tanto. E che dire di Serra Yilmaz che ha ripreso l'iconico ruolo dell'"amministratrice" del palazzo? "Per me è stato molto commovente tornare. Mi faceva paura ritoccare un film così amato, ma ho voluto dare fiducia a Ferzan che mi spinge sempre a fare qualcosa di soprendente e nuovo".

Le Fate Ignoranti: Trailer Ufficiale: Le Fate Ignoranti: Trailer Ufficiale della serie Disney+ - HD

La colonna sonora di Mina

La serie è impreziosita da una colonna sonora che ricrea molto abilmente le atmosfere del film (dalle musiche con sonorità turche all'indimenticabile Cocktail d'amore cantata da Luisella (Paola Minaccioni). Ma a rimanere impresso è soprattutto Buttare l'amore, un brano inedito di Mina che la stessa cantante ha voluto "regalare" al regista. "Con lei ho un rapporto meraviglioso. Lei mi ha regalato la canzone e in cambio le ho fatto il videoclip. Mi emoziona sempre molto", ha detto Ferzan Ozpetek di Mina.

L'appuntamento con gli 8 episodi de Le Fate Ignoranti è per mercoledì 13 aprile in esclusiva su Star all'interno di Disney+.