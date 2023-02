Law & Order: Unità Speciale, Mariska Hargitay stuzzica i fan: "Benson e Stabler si amano profondamente"

News Serie TV

Olivia Benson ed Elliot Stabler diventeranno mai partner anche nella vita? L'attrice parla della coppia che incanta milioni di spettatori da oltre due decenni.

Mariska Hargitay una di noi. Dopo aver visto per oltre due decenni il capitano Olivia Benson e il detective Elliot Stabler mettere sotto pressione le coronarie dei fan di Law & Order: Unità Speciale con la loro innegabile chimica sullo schermo, una complicità che mai finora è andata oltre la sfera professionale, l'attrice non ha biasimato quegli stessi fan, anzi, li ha stuzzicati confermando quello che ognuno di loro pensa o spera.

Law & Order: Unità Speciale, Mariska Hargitay parla di Benson e Stabler

Ospite del programma di NBC TODAY, parlando del punto in cui secondo lei i personaggi di Olivia Benson e Elliot Stabler si trovano in questo momento, la star di Law & Order: Unità Speciale ha detto: "Tutto quello che dovete sapere è che Benson e Stabler si amano profondamente. Eccome! Sapete, la serie probabilmente durerà altri 23 anni, perciò dovremo solo attendere e vedere!".

La non-storia d'amore tra Benson e Stabler, con il secondo tornato da qualche anno nel longevo legal drama dopo averlo lasciato nel 2011, nello stesso momento in cui Christopher Meloni ha ripreso il personaggio nello spin-off Law & Order: Organized Crime, è considerata una delle più spasimate della tv, e gli sceneggiatori non sono stati clementi, disseminando qui e là sguardi bramosi, audaci salvataggi e commoventi conversazioni notturne. Nel 2013, parlando della dinamica dei personaggi, la giornalista Samantha Highfill aveva definito Benson e Stabler come meglio non si potrebbe fare, ovvero: "Partner in tutti i significati del termine. Questi due sono disposti a morire l'una per l'altro, sono chiaramente attratti l'una dall'altro, e ognuno è la spalla su cui piangere dell'altro". Dinamica che, senz'altro, è anche una delle componenti del successo costante di SVU, dopo 24 stagioni ancora ai primi posti della classifica delle serie broadcast più viste in America.

Ricordiamo che in Italia la stagione 24 di Law & Order: Unità Speciale è in onda ogni domenica alle ore 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW con un doppio episodio. La 23, invece, andrà in onda per la prima volta in chiaro, su Top Crime, dal 1° marzo, ogni martedì alle ore 21:10.