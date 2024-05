Law & Order: Unità Speciale, Mariska Hargitay positiva sulla possibilità di nuovi crossover con Organized Crime

News Serie TV

Fan nel panico dopo l'annuncio che, dalla prossima stagione, Organized Crime lascerà NBC e proseguirà su Peacock, non necessariamente contemporaneamente a SVU.

Se fino ad oggi Law & Order: Unità Speciale e Law & Order: Organized Crime sono andate avanti praticamente a braccetto, approfondendo il rapporto tra i loro protagonisti Olivia Benson e Elliot Stabler, il fatto che dalla prossima stagione quest'ultima proseguirà la sua storia altrove, non più su NBC ma sul servizio streaming Peacock, sta portando molti a chiedersi cosa ne sarà dei loro frequenti crossover, proprio ora che i due personaggi sono più vicini che mai. Mariska Hargitay, anche produttrice esecutiva di SVU, è determinata a fare in modo che nulla cambi.

Mariska Hargitay sui futuri crossover tra SVU e Organized Crime

In un'intervista con Variety, Hargitay ha rivelato che lei e la star di Organized Crime Christopher Meloni hanno già parlato su come mantenere attivi i crossover tra le loro due serie nonostante l'imminente trasferimento di quest'ultima a Peacock. "Ci vogliono insieme, e Chris e io ne abbiamo parlato, ed è tempo", ha detto l'attrice. "È giunto il momento per noi. Era da molto tempo che non eravamo l'una nell'universo dell'altro. Ecco perché abbiamo fatto quelle telefonate e cose del genere. Ma siamo entusiasti di tornare lì, di tornare sul ring".

Hargitay si riferisce - attenzione alle anticipazioni! - al messaggio vocale che Stabler ha lasciato a Benson all'inizio della stagione più recente di Organized Crime e alla telefonata tra i due personaggi nel finale della stagione 25 di SVU. In quest'ultimo caso, non si è trattato di un vero e proprio crossover, ma sicuramente ha lasciato la porta aperta a ulteriori future interazioni. Interrogato sull'argomento pochi giorni fa, il presidente di NBCUniversal Entertainment Jeff Bader aveva detto cautamente a TVLine: "Voglio dire sì [ai crossover], ma non ci siamo ancora confrontati creativamente per la prossima stagione".