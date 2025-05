Law & Order: Unità Speciale, due attori lasciano il cast della serie tv

News Serie TV

Due membri del cast regolare lasceranno Law & Order: Unità Speciale al termine della ventiseiesima stagione. Ecco di chi si tratta.

A NBC, la sforbiciata è arrivata anche per Law & Order: Unità Speciale. Dopo Chicago Fire, anche il procedurale con protagonista Mariska Hargitay perderà due dei suoi attori regolari al termine della stagione in corso, la ventiseiesima. Deadline riporta che Octavio Pisano e Juliana Aidén Martinez smetteranno di interpretare i detective Joe Velasco e Kate Silva nel finale in onda negli Stati Uniti il 15 maggio.

Law & Order: Unità Speciale, il motivo degli addii di Octavio Pisano e Juliana Aidén Martinez

Tutto lascia pensare che il taglio del cast sia da ricondurre a ragioni di natura economica e quindi alla necessità di ridurre i costi della serie, anche alla luce delle medie d'ascolto in flessione. Tuttavia, non essendoci una conferma in tal senso, non è escluso che gli addii di Velasco e Silva siano stati dettati (unicamente o anche) da esigenze creative, come già accaduto altre volte in passato. Mentre Law & Order: Unità Speciale non è stata ancora rinnovata per un ventisettesimo ciclo di episodi, e non sembrano esserci timori al riguardo, non è chiaro neppure se le storie dei due personaggi riusciranno ad avere una conclusione adeguata entro la fine della stagione.

In Italia, i nuovi episodi di SVU sono in programmazione su Sky Investigation e in streaming su NOW ogni domenica alle ore 21:15. Pisano faceva parte del cast regolare dalla stagione 23, mentre Martinez vi si era unita solo di recente, nel primo episodio della 26. Il loro passo indietro sembra assomigliare a quelli di Daniel Kyri e Jake Lockett in Chicago Fire, parte di uno sforzo per ridurre i costi delle serie di Wolf Entertainment per NBC, lo stesso studio che produce le serie Law & Order.

Foto: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images (NBC)