Chicago Fire: Due attori stanno per lasciare la serie tv

La tredicesima stagione di Chicago Fire attualmente in onda sarà l'ultima per due volti regolari della serie tv. Ecco di chi si tratta.

Il periodo più temuto dell'anno dai fan del franchise One Chicago è arrivato, e anche questa volta non è foriero di buone notizie. A un mese dalla conclusione della tredicesima stagione, si apprende di due nuovi addii nel cast della serie Chicago Fire. Secondo Deadline, Daniel Kyri e Jake Lockett non riprenderanno i ruoli dei vigili del fuoco Darren Ritter e Sam Carver nel prossimo ciclo di episodi, qualora ce ne fosse uno (cosa molto probabile, viste le medie d'ascolto sempre ottime).

Chicago Fire: Daniel Kyri e Jake Lockett non torneranno nella stagione 14

Il sito spiega che le due uscite "rientrano in un'iniziativa volta a ridurre il budget" della serie. È possibile anche che i restanti membri del cast subiranno un'ulteriore riduzione del numero di episodi nei quali è prevista la loro presenza nell'arco di una singola stagione, qualcosa di simile a quello che era stato fatto già due anni fa, mentre l'industria dell'intrattenimento - come qualsiasi altro ambito - fa i conti con la lievitazione dei costi di produzione.

Kyri si è unito al cast di Chicago Fire nella settima stagione ed è diventato una presenza regolare della serie nella nona. Lockett, invece, ha debuttato nell'undicesima stagione ed è stato promosso a presenza fissa nel ciclo attualmente in onda (la cui programmazione riprenderà in Italia su Sky Serie e in streaming su NOW il 30 aprile). Attraverso un messaggio condiviso via Instagram, Kyri ha detto: "Mi mancherà questo personaggio, ed è ora di andare avanti... Grazie al cast, alla troupe e ai fantastici fan".