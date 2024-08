Law & Order: Organized Crime continuerà a coinvolgere Mariska Hargitay? La risposta di Chris Meloni

News Serie TV

I fan preoccupati dopo l'uscita della serie dal palinsesto di NBC: dalla quinta stagione proseguirà sul servizio streaming Peacock.

Una delle più grandi preoccupazioni del pubblico di Law & Order: Unità Speciale e Law & Order: Organized Crime da quando, qualche mese fa, quest'ultima ha lasciato la rete americana NBC per trasferirsi al servizio streaming Peacock è stata finalmente fugata da Christopher Meloni. Con le due serie in onda ora in posti diversi e con ogni probabilità in momenti diversi, continueranno a esserci crossover che, tra le altre cose, manterranno viva l'appassionante intesa tra Elliot Stabler, il personaggio interpretato da Meloni, e la Olivia Benson di Mariska Hargitay? Sembra di sì. Ecco cos'ha detto l'attore.

Law & Order: Organized Crime, Mariska Hargitay apparirà nella stagione 5

Ospite del programma di NBC Today, Christopher Meloni ha confermato che il capitano Olivia Benson apparirà durante la prossima, quinta stagione di Law & Order: Organized Crime. "Oh, la fidanzata sta arrivando", ha scherzato l'attore. Parole che seguono quelle della Hargitay, che in tempi un po' più incerti, subito dopo la fine della stagione televisiva, aveva detto a Variety: "Ci vogliono insieme, e Chris e io ne abbiamo parlato, ed è tempo. È giunto il momento per noi. Era da molto tempo che non eravamo l'una nell'universo dell'altro. Ecco perché abbiamo fatto quelle telefonate e cose del genere. Ma siamo entusiasti di tornare lì, di tornare sul ring".

Nel corso dell'intervista, Meloni ha parlato anche del suo debutto come sceneggiatore: sta scrivendo un episodio della quinta stagione. Questo triplica i suoi impegni nel procedurale, al quale contribuisce anche come produttore esecutivo, oltre che come interprete. Peacock non ha annunciato ancora una data di debutto, mentre la stagione 26 di Law & Order: Unità Speciale è attesa su NBC dal 3 ottobre.