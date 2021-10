Landscapers: Il teaser trailer della singolare miniserie crime con Olivia Colman e David Thewlis

News Serie TV

Una co-produzione Sky e HBO, la dark comedy arriverà su Sky e in streaming su NOW entro la fine dell'anno.

Sembravano una coppia normale, fino a quando due cadaveri sono stati scoperti nel giardino sul retro della loro casa di Mansfield, nel Nottinghamshire. Olivia Colman (The Crown) e David Thewlis (Fargo, Harry Potter) interpretano Susan e Chris Edwards, tristemente noti come gli assassini di Mansfield, in Landscapers, una singolare dark true-crime comedy ispirata a una storia vera. La miniserie in quattro parti arriverà negli Stati Uniti, su HBO, il 6 dicembre e prossimamente anche in Italia, su Sky e in streaming su NOW. Ecco il primo interessantissimo teaser trailer che ci trasporta nel mondo immaginario e ovattato dei coniugi Edwards.

La trama di Landscapers e la storia vera che ha ispirato la serie

Creata e scritta da Ed Sinclair - marito di Olivia Colman - ispirandosi a eventi reali, Landscapers è diretta da Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers). Al centro del racconto c'è un caso di omicidio realmente accaduto che coinvolge le vite di quattro persone ai margini della società. Susan e Christopher Edwards sono una coppia mite e devota che si spinge inspiegabilmente a commettere un terribile crimine a Mansfield sul finire degli anni '90. Quando Christopher fa una sconvolgente telefonata alla madre adottiva, il loro ruolo in quella vicenda rimasta senza colpevoli per più di 10 anni comincia a venire alla luce.

Il teaser trailer inizia come una storia d'amore, con Susan che dice: "Questo è lo scopo delle storie e lo scopo dell'amore". Ma quella che sembra una strana storia d'amore prende una brutta piega dopo la scoperta di due corpi nel giardino di Susan e Chris. Mentre le indagini sui loro presunti crimini vanno avanti, questi due sognatori si rifugiano in un mondo fantastico e surreale, frutto della loro fantasia e ispirato dall’ossessione di Susan per i vecchi western e il cinema classico. Così, alimentato dalla straordinaria immaginazione di Susan, questo mondo diventa per loro un riparo necessario dagli orrori del mondo reale e dal loro opprimente senso di colpa. Un riparo che minaccia però di essere la loro rovina e di distruggerli per sempre.

Il resto del cast

Completano il cast di Landscapers - sviluppata a SISTER per Sky Studios e HBO dopo il successo di Chernobyl - Kate O’Flynn (Bridget Jones's Baby), Dipo Ola (We Hunt Together), Samuel Anderson (The History Boys), David Hayman (Il bambino con il pigiama a righe), Felicity Montagu (I’m Alan Partridge) e Daniel Rigby (Eric and Ernie, Flowers).