La vita bugiarda degli adulti: L'intenso trailer ufficiale della serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante

Il drama con Giordana Marengo, Valeria Golino, Alessandro Preziosi e molti altri arriva in streaming su Netflix il prossimo 4 gennaio.

La "Napoli alta" e la "Napoli bassa". L'urgenza e la ribellione dell'adolescente Giovanna, che nei panni di ragazza di buona famiglia si sente stretta. E l'urgano Vittoria, una zia sfacciata e appariscente considerata la vergogna della famiglia e tenuta in disparte. Almeno fino a quando Giovanna non sente di rispecchiarsi in lei e di essere come lei: una bugiarda. Il trailer ufficiale di La vita bugiarda degli adulti, la nuova serie italiana originale di Netflix tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante edito da Edizioni E/O, racchiude tutte le contraddizioni della storia potente e dirompente nata dalla penna della misteriosa scrittrice. Il servizio di video in streaming l'ha rilasciato oggi in occasione della presentazione alla stampa della serie che, composta da 6 episodi prodotti da Fandango, arriverà per tutti il 4 gennaio 2023.





La trama di La vita bugiarda degli adulti

Scritta da Elena Ferrante con Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis (Indivisibili), con quest'ultimo anche regista, La vita bugiarda degli adulti è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell'infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

"Questa serie parla dell'importanza di ciò che è irrilevante. Elena Ferrante gioca con il paradosso della realtà sistematicamente ribaltata o aberrata seguendo la sola regola del proprio interesse. Nel continuo rispecchiamento di un personaggio nell'altro, ognuno scopre che la verità è una parola che più la apri più rivela la sua natura bugiarda. Nel vortice melmoso di adulti ossessionati dall'autorappresentazione di se stessi come giusti, onesti, sinceri, Giovanna scopre che la vita è sporca, puzza e certe volte è pure brutta. Scopre che la sola verità possibile sta nella bellezza di una bugia piena di desiderio, di un amore opaco, come le finestre dei cessi", ha dichiarato tramite un comunicato il regista e autore Edoardo De Angelis.

Il cast e i personaggi

Giordana Marengo interpreta la protagonista della storia, l'adolescente Giovanna Trada. Valeria Golino (5 è il numero perfetto, Il capitale umano) la affianca nei panni della sua veemente e per lei misteriosa zia Vittoria, mentre ad Alessandro Preziosi (Mine vaganti) e Pina Turco (Gomorra: La serie) sono stati affidati i ruoli di Andrea e Nella, i genitori di Giovanna, entrambi insegnanti di liceo. Rossella Gamba è Angela, la migliore amica d'infanzia di Giovanna, e Azzurra Mennella (Il commissario Ricciardi) la sorella minore Ida. Margherita, il ruolo affidato a Susy Del Giudice (Mina Settembre), è un'amica di Vittoria, mentre Biagio Forestieri, su Netflix già in Generazione 56K, interpreta Mariano, il marito della Costanza di Raffaella Rea (La narcotici), che è la madre di Angela e Ida oltre che l'amante di Andrea. Completano il cast Giuseppe Brunetti (Corrado), Maria Vera Ratti (Giuliana), Gianluca Spagnoli (Tonino), Adriano Pantaleo (Rosario) e da L'amica geniale Giovanni Buselli (Roberto).