La vita bugiarda degli adulti: Il primo poetico teaser trailer della serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Netflix dal 4 gennaio.

Ci siamo, finalmente! Dopo una lunga attesa (le prime notizie risalgono a due anni e mezzo fa), Netflix mostra in un teaser trailer le primissime immagini de La vita bugiarda degli adulti, nuova serie originale italiana tratta dall'ultimo romanzo omonimo dell'affermata Elena Ferrante, la stessa misteriosa autrice dietro L'amica geniale. La clip anticipa l'uscita del trailer completo, prevista per domani, e ricorda che l'arrivo in tv dei 6 episodi prodotti è programmato per il 4 gennaio.

L’attesa è finita. Ecco le primissime immagine della nuova serie tratta dall’ultimo romanzo di Elena Ferrante: #LaVitaBugiardaDegliAdulti

A domani per il teaser completo.

La trama e il cast de La vita bugiarda degli adulti

Scritta dalla Ferrante con Laura Paolucci, Francesco Piccolo ed Edoardo De Angelis (Indivisibili), con quest'ultimo anche regista, La vita bugiarda degli adulti è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell'infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

Giordana Marengo interpreta la protagonista della storia, l'adolescente Giovanna Trada. Valeria Golino (5 è il numero perfetto, Il capitale umano) la affianca nei panni della sua veemente e per lei misteriosa zia Vittoria, mentre ad Alessandro Preziosi (Mine vaganti) e Pina Turco (Gomorra: La serie) sono stati affidati i ruoli di Andrea e Nella, i genitori di Giovanna, entrambi insegnanti di liceo. Rossella Gamba è Angela, la migliore amica d'infanzia di Giovanna, e Azzurra Mennella (Il commissario Ricciardi) la sorella minore Ida. Margherita, il ruolo affidato a Susy Del Giudice (Mina Settembre), è un'amica di Vittoria, mentre Biagio Forestieri, su Netflix già in Generazione 56K, interpreta Mariano, il marito della Costanza di Raffaella Rea (La narcotici), che è la madre di Angela e Ida oltre che l'amante di Andrea. Completano il cast Giuseppe Brunetti (Corrado), Maria Vera Ratti (Giuliana), Gianluca Spagnoli (Tonino), Adriano Pantaleo (Rosario) e da L'amica geniale Giovanni Buselli (Roberto).