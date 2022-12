La vita bugiarda degli adulti: ecco la nuova serie "potente e ambiziosa" di Netflix

News Serie TV

Edoardo De Angelis adatta il best seller di Elena Ferrante. Scritta da De Angelis con la scrittrice misteriosa, Laura Paolucci e Francesco Piccolo, La vita bugiarda degli adulti debutta in streaming il 4 gennaio vede protagonisti Valeria Golino, Alessandro Preziosi, Pina Turco e la sensazionale esordiente Giordana Marengo.

L'amore molesto di Mario Martone. I giorni dell'abbandono di Roberto Faenza. La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal. E, ovviamente, L'amica geniale di Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher.

Tutte opere tratte dai romanzi omonimi di Elena Ferrante, la scrittrice misteriosa e milionaria, campionessa di vendite in tutto il mondo e, a giudicare dalla frequenza degli adattamenti cui i suoi libri sono sottoposti, anche garanzia di successo al cinema e in tv.

A queste elencate si aggiunge ora La vita bugiarda degli adulti, serie in 6 puntate che saranno disponibili in streaming su Netflix dal 4 gennaio, basate sull'omonimo romanzo del 2019, il più recente tra quelli pubblicati finora da questa autrice sulla cui identità si dibatte da tempo.



La serie è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell'infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

La vita bugiarda degli adulti è stata definita "una serie potente e ambiziosa" da Tinni Andreatta, Vice Presidente dei contenuti italiani di Netflix, che ha parlato "del privilegio e della sfida di potersi confrontare con le pagine e la voce unica di Elena Ferrante". Una voce che qui, ha continuato Andreatta, si intreccia con quella del regista della serie, il napoletano Edoardo De Angelis di Indivisibili e di Il vizio della speranza.

"Le preoccupazioni che avevamo circa la sfida che ci si parava di fronte sono scomparse quando Edoardo ha accettato di dirigere la serie", ha detto Domenico Procacci, produttore con Fandango, che già ha firmato L'amica geniale. Preoccupazioni che sono scomparse perché, dice Procacci, "sapevo che Edoardo avrebbe portato nella serie il suo mondo e il suo immaginario".

A partire dall'attenzione data al setting dei primi anni Novanta, fino ad alcuni annunciati tradimenti di trama rispetto a quella del libro, La vita bugiarda degli adulti è infatti una serie che De Angelis ha fatto da subito fortemente sua.

"Adattare non è un lavoro complicato o difficile", ha infatti commentato il regista, "perché è come leggere. Se io leggo delle parole, le sento con la mia voce, e quelle parole mi suggeriscono immagini che mi appartengono. Per questo motivo a volte, di fronte a adattamenti di libri amati, ci sentiamo un po' disorientati, perché vediamo immagini che appartengono a qualcun altro. Ora vi tocca in sorte che sia stato io a leggere quel romanzo, con un gesto naturale, e spero che questa naturalezza emerga nei fotogrammi".

De Angelis, che ha raccontato di avere con Ferrante un rapporto unicamente epistolare, ha parlato di aver avuto circa l'adattamento uno scambio con la scrittrice fatto anche di "momenti dialettici molto accaniti, ma che non avevano mai da parte sua l'intento della conservazione, ma anzi il desiderio di scoprire possibili implicazioni della traduzione che stavamo compiendo".

Quel che di certo rimane, nella serie, è la storia di Giovanna e della sua sospensione tra due mondi, quello del Vomero borghese e familiare di suo padre Andrea sia madre Nella e dei loro amici, e quello del Pascone sottoproletario e selvaggio, incarnato dalla sfacciata e tempestosa zia Vittoria, che da anni ha rotto radicalmente col fratello Andrea.

"Questo è un racconto su un personaggio che scende da un mondo verso un altro", commenta Francesco Piccolo, che sceneggiato con De Angelis, Ferrante e Laura Paolucci, e che parla di Napoli come un luogo in cui le classi sociali sono evidenti ma anche aperte e permeabili. "La cosa affascinante e credo più potente da raccontare, qui, erano proprio due Napoli diverse".

Una Napoli del 1994 raccontata anche attraverso musiche di gruppi come 99 Posse, Almamegretta, Massive Attack, ma anche di Peppino Di Capri. Musiche che, come dice Laura Paolucci, "permettono di tornare alla nostra gioventù, alla gioventù di Giovanna, a un tempo contemporaneo ma precedente all'avvento dei device, che ci parla di come ci raccontavamo prima".





Giovanna è interpretata da una esordiente di gran talento di nome Giordana Marengo, Andrea e Nella da Alessandro Preziosi e Pina Turco, mentre nei panni di Vittoria c'è Valeria Golino, che quel personaggio lo ha amato fin da quando aveva letto il libro.

"Se avessi delle tette enormi mi proporrei per zia Vittoria", racconta Golino di aver detto a Domenico Procacci quando questi si era appena assicurato i diritti del romanzo di Ferrante. Poi, sette mesi dopo, prosegue l'attrice, è arrivata davvero la proposta di interpretare quello che ha definito "un personaggio disubbidiente, che rappresenta la disubbidienza nel femminile, che è tenera e arcigna insieme. Un personaggio che non mi era mai capitato prima e che mi ha dato la possibilità di essere sbagliata, sguaiata, esagerata".

L'idea, spiega Golino, era quello di "far vivere l'immaginario di Elena Ferrante tramite l'immaginazione di Edoardo", un regista che la ha colpita per la calma incredibile che aveva sul set: "Non ti mette mai in allarme, è la prima volta che mi capita girando. Mi dava la possibilità di sbagliare, non mi metteva fretta, mi faceva sentire protetta".





Presentando una serie che si intitola La vita bugiarda degli adulti, non si poteva poi non parlare del significato della menzogna.

E per De Angelis "la bugia per questi personaggi è come uno strumento di lotta per piegare la realtà ai propri desideri. E dentro le bugie si cela la verità del loro desiderio". Se il personaggio di Andrea è il bugiardo per eccellenza di questa storia, De Angelis racconta di "aver scoperto che anche Vittoria è bugiarda: è stata la stessa Ferrante a spingermi in questa direzione, e la sua deriva menzognera me l'ha resa più vicina e amabile".