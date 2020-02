La star di YOU Penn Badgley diventerà papà

News Serie TV

L'attore e la moglie Domino Kirke aspettano il loro primo figlio insieme.

Interprete di uno degli uomini più squilibrati, letali eppure affascinanti della tv, Penn Badgley diventerà presto padre. L'attore, protagonista su Netflix della serie di successo YOU, e la cantante Domino Kirke, sua moglie da tre anni, hanno annunciato su Instagram di essere in dolce attesa. Una bellissima notizia che chiude un periodo particolarmente difficile e doloroso per la coppia.

Kirke ha condiviso una foto del pancione e ha rivelato che lei e Badgley, 33 anni, hanno dovuto affrontare due aborti spontanei prima di questa gravidanza, per lei la seconda dopo la nascita nel 2009 di Cassius. "Di nuovo in viaggio", ha scritto nella didascalia. "La gravidanza dopo la perdita è tutta un'altra cosa. Dopo due aborti spontanei consecutivi eravamo pronti a rinunciare. Avevo smesso di fidarmi del mio corpo e iniziato ad accettare il fatto che non sarebbe più successo. Come doula, ho visto e sentito tutto. Mi sono impegnata per rimanere gentilmente staccata dalle perdite cui ho assistito e da quelle che mi hanno coinvolta personalmente. Quando ero incinta a 25 anni, non sapevo niente. Non facevo parte di una comunità. Ero immersa in una beata incoscienza sulla nascita e i suoi misteri. Ora, con dieci anni di esperienze cui attingere, faccio tesoro della mia comunità di mamme e delle conoscenze che ho. Ci stai già insegnando a vivere ogni giorno come non abbiamo mai fatto prima, piccolino. Grazie".

Patrigno di Cassius, Badgley è famoso anche per i suoi trascorsi in Gossip Girl, set sul quale ha conosciuto Blake Lively, con la quale ha avuto una lunga relazione prima di legarsi nel 2014, alcuni anni dopo la rottura, alla Kirke, 37. I due si sono sposati con una cerimonia molto intima e informale il 27 febbraio del 2017, davanti ai familiari di lei.