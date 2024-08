La star di Law & Order: Unità Speciale Mariska Hargitay ha aiutato un vero pubblico ministero a risolvere migliaia di casi

News Serie TV

Lo ha rivelato la giornalista Andrea Canning, raccontando la storia di Kym Worthy, pubblico ministero della Contea di Wayne, in Michigan.

Mariska Hargitay sempre più eroina dei giorni nostri. Andrea Canning, giornalista del programma televisivo statunitense Today, ha rivelato che Kym Worthy, pubblico ministero della Contea di Wayne, nel Michigan, è stata aiutata dalla protagonista del longevo legal drama di NBC Law & Order: Unità Speciale, nel quale interpreta da oltre 25 anni la detective Olivia Benson, a risolvere migliaia di casi riguardanti reati sessuali.

Come Mariska Hargitay ha aiutato il pubblico ministero della Contea di Wayne a risolvere migliaia di casi

Worthy, come raccontato da Canning, ha fatto una scoperta sconvolgente: oltre 11,000 kit per stupro non analizzati erano conservati su uno scaffale in una sala prove della polizia. Il pubblico ministero si è data la missione di farli processare tutti, ma la contea aveva bisogno di finanziamenti per riuscirci, ed è stato a quel punto che è entrata in gioco Mariska Hargitay.

"Li ha aiutati a raccogliere i soldi per farlo, e sta avendo un effetto a catena in tutto il Paese", ha detto la giornalista. "Sta apportando cambiamenti ovunque, per i dipartimenti di polizia, per gli uffici dei procuratori. Perciò, tanto di cappello a Kym Worthy... si merita la più grande pacca sulla spalla per questo. Migliaia di casi sono stati risolti. Hanno trovato 22 stupratori seriali tra quei kit".

Questa non è la prima volta in cui l'intervento della Hargitay è stato fondamentale per riportare la situazione all'ordine, aiutata dall'esperienza accumulata in Law & Order Unità Speciale. Ad aprile, mentre stava girando una scena per un episodio della stagione 25 in un parco a Manhattan, una bambina che si era persa si è avvicinata a lei credendola un agente di polizia per via del distintivo che indossava alla cintura. L'attrice ha interrotto le riprese della scena che stava condividendo con la co-star Ice-T e ha passato i successivi 20 minuti per riunire la piccolina con sua madre (qui le foto).