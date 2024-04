Law & Order: Unità Speciale diventa reale: Mariska Hargitay ferma le riprese per aiutare una bambina che si è persa

News Serie TV

La protagonista della serie di successo stava girando una scena in un parco pubblico di Manhattan.

"Ci vorrebbe una Olivia Benson anche nel mondo reale" non è più solo un pensiero nella mente di qualche devoto fan di Law & Order: Unità Speciale. Almeno in un'occasione, la vera città di New York ha potuto contare sul prezioso aiuto del capitano dell'Unità Vittime Speciali. Il confine tra realtà e finzione si è fatto molto sottile quando, la scorsa settimana, una bambina ha interrotto le riprese della serie a Manhattan per chiedere a Mariska Hargitay, l'attrice che interpreta Olivia Benson da 25 anni, di aiutarla a trovare la sua mamma dopo essersi persa.

Una bambina ferma le riprese di Law & Order: Unità Speciale dopo essersi persa

Nella giornata di mercoledì 10 aprile, la produzione di Law & Order: Unità Speciale si trovava a Fort Tryon Park, nel nord di Manhattan, per le riprese di un episodio della stagione 25. Apparentemente, la bambina e sua madre si sono perse di vista nel locale parco giochi e, quando la piccola ha visto il distintivo della polizia appeso alla cintura della Hargitay, ha pensato che la vincitrice dell'Emmy fosse una vera agende della polizia di New York e le ha chiesto aiuto per trovare i suoi genitori. Secondo People, Hargitay ha interrotto le riprese della scena che stava condividendo con la co-star Ice-T e ha passato i successivi 20 minuti per riunire la bambina con sua madre e, una volta esserci riuscita, parlare con loro, come mostrano le foto in questa pagina.

Nonostante i molti anni alle spalle, Law & Order: Unità Speciale continua a essere una delle serie più seguite e amate della tv americana. Lo scorso mese, NBC ha dato l'okay per la produzione di un ulteriore ciclo di episodi, il ventiseiesimo. In Italia, la stagione attualmente in onda, che ricordiamo sarà lunga solo 13 episodi a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno, debutterà su Sky Investigation e in streaming su NOW questa domenica 21 aprile.

