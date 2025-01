La scuola di Teen Wolf danneggiata in modo significativo dagli incendi di Los Angeles

News Serie TV

I vasti incendi che stanno interessando l'area di Los Angeles hanno distrutto anche celebri dimore apparse in Hacks, Succession e Entourage. Salva invece l'iconica Casa Walsh di Beverly Hills, 90210.

La Palisades Charter High School, uno dei licei più famosi di Los Angeles, sia perché ha formato alcuni dei più grandi talenti della nostra epoca (inclusi il regista J.J. Abrams, il premio Pulitzer A. Scott Berg, la presidente dei Los Angeles Lakers Jeanie Buss, il premio Nobel Richard Gelinas, il compositore Thomas Newman, l'attrice Katey Sagal, l'attore Forest Whitaker e moltissimi altri) sia per essere stata il set di numerose produzioni televisive e cinematografiche, tra cui il popolare teen drama soprannaturale di MTV Teen Wolf e il film horror Carrie, lo sguardo di Satana, è stata danneggiata in modo significativo dall'incendio di Pacific Palisades scoppiato il 7 gennaio e da allora propagatosi fino a raggiungere un'area di oltre 93 chilometri quadrati.

Palisades High School: Anche il liceo di Teen Wolf coinvolto negli incendi di Los Angeles

Da una nota pubblicata sulla pagina Fecebook della scuola si apprende che molti luoghi del vasto campus sono stati visibilmente danneggiati dall'incendio, tra cui parte degli edifici delle aule e delle palestre, così come il campo da baseball, lo stadio, il centro acquatico e i rigogliosi giardini. La dichiarazione informa che una "porzione significativa" dell'istituto, che si stima superi il 40%, è stata "danneggiata o distrutta", e aggiunge: "Siamo impegnati a ricostruire non solo la nostra scuola ma anche le comunità circostanti che serviamo. I nostri figli sono il nostro futuro e la nostra scuola è il loro futuro. Non possiamo e non vogliamo rinunciare a questa missione".

La Palisades High School è solo una delle realtà care al pubblico della tv e del cinema compromesse dai vasti incendi che nell'ultima settimana hanno interessato diverse aree di Los Angeles. Tra gli edifici più danneggiati o completamente distrutti si contano anche la splendida villa storica di Altadena vista nella seconda stagione della pluripremiata comedy di Max Hacks; Villa McNally, dove sono state girate Entourage e molte altre produzioni; e un'opulenta mega-villa di San Onofre utilizzata nel drama vincitore di 19 Emmy Sucession. L'iconica casa della famiglia Walsh in Beverly Hills, 90210, situata ad Altadena, è rimasta invece miracolosamente incolume nonostante le proprietà immediatamente vicine siano state distrutte dagli incendi.