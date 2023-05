La regina Carlotta da oggi su Netflix: Ecco perché i fan di Bridgerton non devono perdersela

News Serie TV

Il primo spin-off di Bridgerton, creato da Shonda Rhimes, è disponibile in streaming su Netflix da oggi.

In questi giorni non si fa che parlare di Re Carlo III ma c'è un'altra sovrana pronta a rubargli la scena, almeno per qualche ora. Su Netflix debutta oggi giovedì 4 maggio la nuova miniserie La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, primo spin-off della popolarissima serie in costume Bridgerton. Per mesi l'abbiamo presentata come un prequel, e in effetti lo è. Racconta la non facile ascesa al potere e alla fama di Carlotta, l'abbagliante Regina di Bridgerton, attraverso il suo matrimonio con l'instabile Re Giorgio III. Ma non fa solo questo. I 6 episodi della miniserie raccontano anche un paio di storie ambientate nel presente, che è quello dell'Età della Reggenza di Bridgerton, creando sorprendentemente un ponte tra la seconda stagione e la terza attesa per i prossimi mesi. Il che rende questo un appuntamento imperdibile per gli assidui lettori delle cronache mondane e scandalistiche di Lady Whistledown.

La regina Carlotta: Perché i fan di Bridgerton non devono perdersela

Il semplice fatto che si tratti di una serie creata e scritta da Shonda Rhimes, l'ideatrice di Grey's Anatomy e Scandal, dovrebbe bastare per convincere a dare una chance a La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, ma facciamo uno sforzo in più nella speranza di meravigliare quei tanti in attesa della prossima corsa alle nozze in casa Bridgerton (la stagione 3 si concentrerà sulla figura di Colin Bridgerton). Come detto, il drama in costume vede una giovane Carlotta (interpretata in questa versione da India Amarteifio) lasciare la sua casa in Germania e raggiungere suo malgrado la corte inglese per unirsi in matrimonio con l'altrettanto giovane Re Giorgio III (Corey Mylchreest, The Sandman). Quest'ultimo ha manifestato preoccupanti segni di squilibrio, qualcosa che Carlotta scoprirà solo in seguito, ragione per cui urge assicurare un erede alla corona. Carlotta si sente incastrata in una vita che non ha scelto, ma riconosce in Giorgio un uomo che può e vuole amare. Scopriamo così i primi passi di una grande storia d'amore e di una Regina destinati a innescare un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton.

Ed è in quel mondo che La regina Carlotta tesse nuove trame. La miniserie ha la preziosa qualità di rendere più concreti, umani, personaggi che in Bridgerton si sono fatti amare nonostante siano rimasti un po' in secondo piano rispetto alle avventure amorose dei giovani Bridgerton. Innanzitutto, la stessa Regina, che Golda Rosheuvel torna a interpretare affinché i 15 figli nati dal matrimonio con Giorgio non vanifichino i suoi sforzi per garantire continuità alla dinastia. È perentoria nella richiesta di un erede a una marmaglia di libertini, scansafatiche e bisbetiche. Oggi come ieri, accompagnata in ogni mossa da Brimsley (Sam Clemmett e Hugh Sachs), la sua ombra e il suo consigliere, che nelle stanze meno eleganti del palazzo ha avuto anch'esso il coraggio di vivere il suo grande amore impossibile.

Un'altra figura importante per Carlotta, per lei un'amica e una confidente, è Lady Danbury (Arsema Thomas e Adjoa Andoh). Una giovane donna dalla lingua tagliente, Agatha coglie l'opportunità di una vita dopo un matrimonio infelice e fin troppo "movimentato" per aprirsi una strada nell'alta società. Anche la Viscontessa vedova Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) potrebbe avere un consiglio o due da dare alla Regina, dopo le ultime stagioni piuttosto proficue (due figli accasati), ma è proprio con Lady Danbury che accade l'imprevisto. Non ci addentriamo nella storia per non rovinarvi quella che è probabilmente la svolta più sorprendente de La regina Carlotta, ma possiamo dire che Violet uscirà in parte rinnovata da questi episodi, pronta apparentemente a cominciare un nuovo capitolo della sua vita dopo la tragica morte del marito Edmund e anni di vedovanza.