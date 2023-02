La legge di Lidia Poët conquista il pubblico internazionale, ma in Italia non supera il fenomeno Mare Fuori

News Serie TV

Il period drama con Matilda De Angelis debutta al quarto posto nella Top 10 settimanale globale di Netflix: è il miglior risultato per una serie originale italiana finora.

È un risultato davvero encomiabile quello raggiunto da La legge di Lidia Poët, la nuova serie originale italiana di Netflix che racconta la storia della prima donna in Italia ad entrare nell'Ordine degli Avvocati. Arrivato in streaming lo scorso 15 febbraio, il period drama con Matilda De Angelis si è subito piazzato nella Top 10 globale di Netflix, la classifica con i titoli più visti a livello internazionale. Si tratta del miglior risultato mai raggiunto da una serie originale italiana di Netflix fuori dai confini nazionali. In Italia, paradossalmente, nella settimana appena trascorsa, su Netflix ha fatto meglio soltanto Mare Fuori, la serie fenomeno del momento (in cima alla classifica dei contenuti più visti anche su RaiPlay, con numeri record: 12 milioni di visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste nella sola giornata del 13 febbraio quando, a mezzanotte, sono stati pubblicati i 6 episodi che completano la terza stagione).

La legge di Lidia Poët va forte all'estero

Con più di 28 milioni di ore viste nella settimana dal 13 al 19 febbraio, La legge di Lidia Poët conquista il terzo posto nella classifica delle serie non in lingua inglese più viste su Netflix. Si trova a un comunque invidiabile quarto posto, invece, se consideriamo anche le serie in lingua inglese, classifica dominata (con 64 milioni di ore) dalla quarta stagione di YOU.

Lidia Poët e Mare Fuori sono le serie del momento

Attualmente il legal drama d'ambientazione storica creato per Netflix da Guido Iuculano (Romulus) e Davide Orsini (Generazione 56K), occupa un posto nella Top 10 di ben 55 Paesi nel mondo ed è in cima alle classifiche di Paesi come Romania, Ungheria, Polonia e Ucraina. In Italia si trova al secondo posto nella classifica giornaliera dei contenuti più visti, secondo solo all'inarrestabile Mare Fuori, la serie ambientata in un istituto penitenziario minorile di Napoli (della quale sono state già confermate quarta e quinta stagione). Sembra che anche l'affascinante storia della tenace Lidia Poët stia appassionando, al momento, tanto il pubblico italiano quanto quello internazionale: che il rinnovo per una seconda stagione sia dietro l'angolo?