La fantastica signora Maisel, Rachel Brosnahan commossa: "Mi ha cambiato la vita"

Rachel Brosnahan non è ancora pronta a salutare La fantastica signora Maisel. Nessuno dei suoi fan probabilmente lo è, eppure la Serie TV creata Amy Sherman-Palladino è ormai vicinissima alla conclusione. La quinta stagione, infatti, sarà l'ultima e l'attrice protagonista non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto questo ruolo abbia cambiato la sua vita per sempre.

La fantastica signora Maisel 5: Trailer ITA: La fantastica signora Maisel 5: Trailer Ufficiale Italiano della serie Amazon Prime Video -HD



Come La fantastica signora Maisel ha cambiato per sempre Rachel Brosnahan

Disponibile in streaming su Prime Video, La fantastica signora Maisel è una delle ultime creazioni di Amy Sherman-Palladino (già nota per Una mamma per amica), in onda dal 2017 e in programmazione con la quinta e ultima stagione ogni venerdì dal 14 aprile. Protagonista è la talentosa signora Maisel, una donna dell'Upper West Side che scopre di avere la stoffa per diventare una grande comica e così intraprende quella strada tortuosa ma incredibilmente soddisfacente. In occasione della première della quinta stagione svoltasi al PaleyFest di Hollywood, anche Amy Scherman-Palladino ha raccontato a The Hollywood Reporter di aver fatto la scelta giusta, tanti anni fa, con Rachel Brosnahan.

La mia vita è cambiata da quando Rachel Brosnahan ne fa parte. Non sarà mai più la stessa. Stavamo valutando così tante persone, poi Jeanie Bacharach, che mi ha aiutato con il pilot, mi ha suggerito questa ragazza che non aveva tracce di commedia nel curriculum e che invece mi avrebbe convinto di meritare la parte. Mi disse: "L'istinto mi dice che Rachel Brosnahan può farlo". La conoscevamo da House of Cards come la ragazza legata e poi gettata in un fosso. Avevo dei dubbi, ma mi rincuorò: "Fidati di noi", mi disse. Mi sono fidata ed è arrivata Rachel. È stata la prima ad aver impugnato quel microfono lasciandosi guidare da esso. Ho pensato subito che fosse lei.

Ed ecco come Rachel Brosnahan ha ottenuto il ruolo di Miriam - detta Midge - Maisel, la quale scopre la passione per il cabaret quando la sua vita sentimentale va in pezzi. Anche la vita dell'attrice è cambiata per sempre dopo aver incontrato Midge. Grazie a La fantastica signora Maisel, ha vinto due Golden Globes come migliore attrice, un Emmy e due Critics' Choice Awards. In occasione della première, non ha trattenuto la commozione ai microfoni di The Hollywood Reporter:

Mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato in modi che probabilmente potrò scoprire soltanto nel tempo. Da questa esperienza ho guadagnato una seconda, una terza e una quarta famiglia. Sono stata accudita, sollevata e amata durante tutto questo processo in un modo che non avrei mai immaginato di sperimentare al lavoro. Ho imparato a fidarmi di me stessa, ho imparato a essere più coraggiosa anche quando la ricerca appare spaventosa. Sono cresciuta con questo show.