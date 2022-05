La coppia di Desperate Housewives Teri Hatcher e James Denton torna insieme, in Fantasy Island

News Serie TV

I due attori appariranno in uno dei primi episodi della stagione 2.

Una delle coppie più amate della tv, una di quelle che ritroviamo puntualmente in qualche articolo per San Valentino, sta per tornare insieme sullo schermo! Teri Hatcher e James Denton, per anni sulle montagne russe dell'amore in Desperate Housewives come Susan Mayer e Mike Delfino, si riuniranno in un episodio della seconda stagione di Fantasy Island, il cui debutto negli Stati Uniti sulla FOX è fissato per la fine di questo mese.

Fantasy Island 2: I ruoli di Teri Hatcher e James Denton

Per chi ancora non la conoscesse, Fantasy Island (in Italia disponibile in streaming su NOW) è il sequel della serie di culto degli anni '70 Fantasilandia e segue la Roselyn Sanchez di Devious Maids (un'altra serie dell'ideatore di Desperate Housewives) nei panni di Elena Roarke, discendente di Mr. Roarke, una donna sofisticata, perspicace e affascinante che ha messo da parte le proprie ambizioni, e persino l'amore della sua vita, per occuparsi dell'eredità della sua famiglia: un resort di lusso su un'isola tanto misteriosa quanto magica dove gli ospiti possono vedere realizzata ogni loro fantasia.

Hatcher e Denton appariranno nel terzo episodio della nuova stagione come due ospiti di Fantasy Island, una coppia alle prese con la sindrome del nido vuoto la quale sta cercando di capire come trascorrere il prossimo capitolo della sua vita insieme. Per i due attori si tratta della seconda reunion in pochi mesi dopo aver recitato insieme nel film tv natalizio A Kiss Before Christmas.