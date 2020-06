La casa di carta: Quante stagioni ci saranno? La risposta di Darko Peric

News Serie TV

L'interprete di Helsinki ha detto che portare avanti la serie per troppo tempo potrebbe farle perdere la sua essenza.

Che La casa di carta sia la scommessa più riuscita di Netflix non è più un mistero: secondo diversi studi (come quello di Parrot Analytics che le concede il titolo di Serie TV più vista al mondo) il drama creato da Álex Pina è ormai un successo planetario e il fenomeno televisivo del momento. Non sembrano esserci dubbi neppure sul rinnovo della serie per una quinta parte, mai ufficializzato ma dato praticamente per scontato visti i numeri raggiunti. Non si è così sicuri, invece, sul numero di stagioni (o parti) che vedremo ancora: diverse fonti parlano di una quinta e una sesta parte sicure che dovrebbero essere girate consecutivamente per poi essere rilasciate in due momenti differenti. Ma quanto si prolungherà la serie sui ladri più famosi di Spagna? Darko Peric, l'interprete di Helsinki, ha detto la sua a riguardo: la serie non dovrebbe dilungarsi troppo, per non annoiare troppo il pubblico.

La casa di carta dovrebbe finire presto, l'opinione di Darko Peric

Intervistato dal sito spagnolo Formula TV, l'attore serbo ha affermato che non vorrebbe che la serie duri più del dovuto. "Onestamente, a un certo punto credo debba finire. Penso che la rapina debba concludersi perché allungarla troppo potrebbe far perdere l'essenza alla serie", ha detto. Peric ha colto l'occasione per commentare anche il successo raggiunto da La casa di carta raccontando di come ha promosso la serie durante il periodo di lockdown. "La mia stanza degli ospiti si è trasformata in uno studio: facevo tre o quattro interviste al giorno. Riguardo l'accoglienza riservata alla serie, beh non smette mai di stupirci. Quando pensi che sia già abbastanza essere la serie non in lingua inglese più vista sulla piattaforma, improvvisamente ti dicono che 65 milioni di persone l'hanno vista e che è stata anche seguita in Russia o in India", ha concluso.

Álex Pina e i suoi seguiranno il consiglio di Darko Peric o si lasceranno trascinare dall'enorme successo per portare alle estreme conseguenze le storie dei personaggi e della (già seconda) rapina? Per rimanere aggiornati su tutte le novità, potete consultare la nostra guida alla Parte 5 de La casa di carta con tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast.