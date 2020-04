La casa di carta domina tutte le classifiche: È la Serie TV più vista al mondo

News Serie TV

Secondo uno studio di Parrot Analytics, il successo del drama spagnolo di Netflix è planetario.

Non c'erano molti dubbi a riguardo ma ora è ufficiale: La casa di carta è la serie più seguita al mondo. L'ufficialità è arrivata grazie a un'indagine condotta da Parrot Analytics, azienda leader che analizza la performance dei contenuti televisivi e multimediali in tutto il mondo. Se consideriamo anche i dati diffusi da TV Time (secondo cui la serie spagnola sarebbe il contenuto più visto in binge watching nell'ultima settimana) e quelli derivanti dall'analisi della Top Ten di Netflix (in cui la serie di Álex Pina domina fin dal primo giorno di uscita della Parte 4, lo scorso 3 aprile), si capisce che La casa di carta è davvero il fenomeno televisivo del momento.

La ricerca di Parrot Analytics su La casa di carta

Secondo Parrot Analytics dal 3 al 5 aprile la Parte 4 de La casa di carta è stata 31,75 volte più richiesta a livello globale di serie di successo come Il Trono di Spade, The Walking Dead, Brooklyn Nine-Nine e Westworld. Negli Stati Uniti, in particolare, la serie sarebbe stata richiesta il 99,3% in più in confronto alle altre serie drammatiche. L'effetto quarantena ha sicuramente influito sulla velocità con cui gli utenti hanno visto i nuovi episodi: rispetto ai primi tre giorni del debutto della Parte 3, lo scorso luglio, la domanda è stata significativamente più elevata (+36,6%). Dal 19 al 21 luglio 2019, La casa di carta 3, infatti, aveva superato "solo" di 23,24 volte la domanda della media globale delle serie TV diventando la quarta serie più richiesta al mondo. I nuovi dati, invece, l'hanno fatta balzare al primo posto.

La casa di carta è più popolare all'estero che in Spagna

Curiosamente, nei primi tre giorni dall'uscita, La casa di carta 4 ha attirato più pubblico nelle Filippine, negli Stati Uniti, in Francia e in Italia piuttosto che in Spagna. Un dato che non sorprende, visto che - come hanno confermato anche i creatori della serie nel recente documentario La casa di carta: Il fenomeno reso disponibile in streaming insieme ai nuovi episodi - in madrepatria la serie stava per essere cancellata dopo la prima stagione (che corrisponde alle parti 1 e 2 disponibili su Netflix). Il colosso dello streaming, insomma, ha dato nuova vita alla serie adattandola per un mercato internazionale e trasformandola in un fenomeno mondiale.

La casa di carta al primo posto della classifica The Binge Report

Nella settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile, La casa di carta si è piazzata al primo posto anche nella classifica The Binge Report stilata da TV Time, un'applicazione che aiuta a tenere traccia degli episodi visti. Secondo i dati diffusi, la serie è stata vista in binge watching, quindi con un episodio dopo l'altro, da centinaia di utenti raggiungendo il 16,75% di binge session. Per binge session l'applicazione considera la visione di quattro o più episodi di fila in un solo giorno; un risultato incredibile, soprattutto se si considera che è stato raggiunto in soli due giorni.

La Top 10 di Netflix

Ancora oggi, dopo quasi una settimana dall'uscita dei nuovi episodi, La casa di carta domina anche la Top 10 giornaliera di Netflix prendendosi anche il secondo posto, occupato dal documentario dedicato alla serie. "L'effetto casa di carta", forse, influisce anche sulle restanti posizioni della classifica, considerato che, da qualche giorno Vis a Vis - Il prezzo del riscatto, un'altra serie spagnola dove recitano alcune protagoniste della serie di Álex Pina, è balzata tra i contenuti più popolari sulla piattaforma.